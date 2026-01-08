安东尼施美安在般尼茅夫有个完美结局。他带领球队今晨于英超主场迎战热刺，95分钟射入绝杀球，助球队以3：2破敌。完场后热刺的祖奥包连夏和云迪云走到场边，与不满球队表现的球迷理论。

包连夏倒挂一度扳平

热刺于5分钟凭马菲斯泰尔先开纪录，但之后连失两球。般尼茅夫于22分钟，有艾云尼尔臣接应右路传中顶入，36分钟有高洛比接应马高斯辛尼斯的二传，近门破网为主队反超前2：1完半场。热刺于78分钟扳平2：2，入球来自包连夏的倒挂金勾。

热刺近12场英超只赢两场。路透社

伊拉奥拿证施美安已踢完最后一场。路透社

施美安绝杀热刺，完美告别般尼茅夫。路透社

施美安即将转投曼城。路透社

伊拉奥拿证施美安将离队

但今场的主角是施美安，他于95分钟在K角位附近起射，射破热刺门将维卡里奥的十指关，助球队以3：2绝杀热刺。般尼茅夫11场不胜告终，赛后以6胜8和7负得26分排第15。领队伊拉奥拿赛后证实这是施美安的最后一战：「看来是，没错，体测，以及一些的程序已在进行。我不希望失去他，但我相信这是他在己队的最后时刻。」施美安即将转投曼城。

包连夏：理解球迷不满

热刺则于过去12场英超仅得2胜，赛后以7胜6和8负得27分排在第14位。球迷对球队的表现表示不满，热刺的包连夏和云达云在完场后走到场边安抚球迷。包连夏透露当时的对话：「只是球迷在表达他们不满。我们当然理解，而且非常尊重他们。我刚才只是说，大家的目标一致，职球员和球迷都渴望胜利。我们正努力争取，在我看来，球队近仗表现理应取胜。」