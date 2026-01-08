英超｜十人车路士1：2富咸 新帅罗仙尼亚看台观战

车路士上周与前领队马列斯卡「分手」，新帅罗仙尼亚今场先在观众席睇波。「蓝战士」上半场22分钟已经有古古列拿领红牌，最终以1：2落败。

古古列拿22分钟领红牌

今场继续是暂代领队麦法兰领军，新帅罗仙尼亚则在观众席观战。车路士在22分钟收到坏消息，富咸门将宾特尼奴快开龙门球，哈利威尔逊接应并在古古列拿力压下带到禁区边，后者作为最后一名守将出手将威尔逊拉跌，球证直接红牌将古古列拿赶出场。上半场补时5分钟富咸「食诈糊」，威尔逊将皮球送入网，但队友鲁尔占美尼斯在组织攻势的过程中越位在先，入球无效。两军半场互交白卷。

古古列拿22分钟领红牌。路透社

戴纳一度为车路士扳平。路透社

车路士1：2富咸。路透社

威尔逊81分钟助富咸奠胜

富咸于55分钟先开纪录，占美尼斯接应右路传中，头槌顶破罗拔山齐士的十指关。十人应战的车路士，有利安戴纳于72分钟扳平，一次右路角球，前柱富咸守将跣后中远柱弹中，戴纳第一时间起左脚补中。但最终全取3分的是富咸，威尔逊于81分钟为奠定胜局；史密夫路维的劲射被扑出，威尔逊左脚一控「的过」车路士守将，随即右脚一射远柱入网。最终车路士以1：2落败，赛后以8胜7和6负得31分排第8，富咸以9胜4和8负同样得31分，排在第9位。