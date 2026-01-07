曼联｜艾摩廉刚被曼联炒鱿鱼 另一前曼联主帅坦哈格重返川迪任技术总监

鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）刚被曼联辞去领队之职；另一边厢前曼联领队坦哈格（Erik ten Hag）极速「揾到工」！荷甲球会川迪（FC Twente）周二宣布，正式任命坦哈格为球会的新任技术总监，他将在下个赛季正式上任。

重返母会「美妙而特别」

坦哈格在今年初才刚离开利华古逊帅位，仅仅失业四个月，便重返其职业生涯的起点川迪。对于这次回归母会，坦哈格显得相当感触，他说：「我认为，重返川迪是一件美妙而特别的事，自我还是个小男孩时，我已是球队的支持者。我的足球和教练生涯，都是从这里开始的。」

他续说：「凭借我在青训发展、球队建设和精英体育文化方面的经验，我希望与监事会、管理层和员工一起，加强川迪的技术基础，使球会能够可持续地实现其作为地区旗舰的潜力。」

接替功勋总监

川迪总经理舒奥顿(Dominique Scholten)对坦哈格的加盟表示热烈欢迎，并感谢即将离任的现任总监史利奥(Jan Streuer)：「从下个赛季开始，坦哈格将接替史利奥，后者在过去五年半中，为川迪的现状作出了重大贡献。我们对他表示非常感谢。」