曼联｜艾摩廉被炒不影响「炸弹小队」 拉舒福特辛祖回归奥脱福无望

曼联领队艾摩廉（Ruben Amorim）周一黯然下台，但对于一众被其「流放」的球员而言，似乎并非佳音。据英国《太阳报》报导，包括拉舒福特（Marcus Rashford）、查顿辛祖（Jadon Sancho）等一班被称为「炸弹小队」（Bomb Squad）的外借兵团，在艾摩廉离任后亦不大可能重返奥脱福。

高层主导清洗决定

艾摩廉接掌曼联后，阵中的球星拉舒福特、查顿辛祖、海伦（Rasmus Hojlund）及门将奥拿拿（Andre Onana）等先后被外借。然而，消息人士透露，送走这些球员的决定，并非单纯出自艾摩廉一人，而是由球会高层主导。所以，如今即使艾摩廉被炒，这班曼联「炸弹小队」亦难以重返奥脱福效力。

「福仔」情定巴塞

28岁的拉舒福特，虽然曾在艾摩廉执教的首场比赛中取得入球，但很快便失宠。在被公开批评训练态度后，他先后被外借至阿士东维拉及巴塞隆拿。在西班牙，他重拾状态，今季在25次上阵中，已攻入7球并交出8次助攻。巴塞有权在季尾以约3000万镑将其买断，而「福仔」本人早前亦已公开「表忠」，表明希望留在鲁营。

据悉，无论未来由谁执教，曼联高层已决心重整更衣室文化，意味著「福仔」的红魔生涯，已基本画上句号。

海伦拿玻里重拾勇态

至于另外几位「炸弹小队」成员，亦各有前路。从多蒙特高价加盟的翼锋查顿辛祖，目前正外借至阿士东维拉，但表现平平，预计曼联将在夏天寻求将其出售。丹麦前锋海伦则在外借至拿玻里后重拾射门鞋，已攻入9球。若拿玻里成功取得欧联资格，便会触发其3800万镑的强制买断条款。有趣的是，在艾摩廉下台后，海伦曾在社交媒体上，对费查（Darren Fletcher）接任看守领队的帖文「点赞」，似乎对旧帅的离去并不感到惋惜。

而门将奥拿拿，则被外借至土耳其球会特拉布宗（Trabzonspor）。虽然球会没有买断权，但奥拿拿在土耳其的薪金翻了一倍，并已公开表示在那里过得「非常开心」，似乎亦无意重返奥脱福。