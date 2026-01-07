Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼联｜费查临危受命任曼联看守领队 上任前致电费格逊获爵爷祝福

足球世界
更新时间：13:59 2026-01-07 HKT
发布时间：13:59 2026-01-07 HKT

曼联新任看守领队戴伦费查（Darren Fletcher）周二证实，他在接掌帅印前，第一时间已致电恩师费格逊（Alex Ferguson），并获得了这位球会传奇的「祝福」，才敢作出这个重大决定。

「任何重大决定都会先问费Sir」

曼联周一早上突然辞退领队艾摩廉（Ruben Amorim），并随即任命球会青训出身、曾为一队效力长达12年的费查担任看守领队，直至另行通知。他将在周三晚作客般尼的英超联赛中，首次领军作赛。首次以领队身份面对传媒，41岁的费查坦言，费格逊爵士在他心目中的地位举足轻重，接掌红魔前有问过费爵爷：「我不喜欢在没有与费Sir商量的情况下，作出任何重大决定。自我来到球会，以至离开球会后，我所做的每一件事，都是这样。我与费Sir的关系非常好，所以他可能是我第一个打电话的人。老实说，我最终是想得到他的祝福。」

费Sir：为曼联尽力是你的职责

费查指费格逊对他临危受命表示支持，并再次向他灌输了「红魔精神」。费查续说：「他值得那份尊重，我想听听他的想法，而他亦支持这个决定，并呼应了我一直以来的想法。『为曼联做到最好，是你的职责。当你是球会的员工，你的职责就是为曼联做到最好。』当他说出一些我每天都努力去实践和相信的事情时，那种感觉很奇妙，所以他这样说，对我来说是一种安慰。」

此外，自周一早上艾摩廉被解雇后，费查还没有机会与这位前领队交谈，因为他正忙于准备带领红魔在周三晚英超作客般尼，期望在领军第一仗可以为球队取得一场重要的胜利。

