体坛早报｜曼联斗般尼B费势复出 苏斯克查正式商谈回归 韦斯咸护级形势不妙

足球世界
更新时间：07:45 2026-01-07 HKT
发布时间：07:45 2026-01-07 HKT

曼联将于今晚深夜，踢解雇鲁宾艾摩廉后的首场比赛，B费和蒙特有望伤愈复出。将首次带领曼联的费查表示深感荣幸，但强调未商谈是否长期留任，目前只专注于今场斗般尼的比赛。至于曼联下任领队大热之一是苏斯克查，意大利转会专家罗马诺称曼联已与苏斯克查展开正式的商谈，后者更已同意回归。施美安则势将最后一次为般尼茅夫上阵，据报他将于今晚斗热刺后，翌日前赴曼城体测。今晨英超护级大战，韦斯咸以 1：2反负诺定咸森林，前者距离「安全区」差7分。

英超｜费查：带领曼联深感荣幸 专注斗般尼未谈留任问题

英超｜罗马诺称苏斯克查与曼联正式商谈 「苏B已say YES」

英超｜施美安般尼茅夫最终战 斗热刺后赴曼城体测

英超｜护级大战韦斯咸反负森林 离安全区差7分

非洲国家杯16强｜阿密特迪亚路传射建功 科特迪瓦3：0布基纳法索

