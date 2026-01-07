体坛早报｜曼联斗般尼B费势复出 苏斯克查正式商谈回归 韦斯咸护级形势不妙
更新时间：07:45 2026-01-07 HKT
曼联将于今晚深夜，踢解雇鲁宾艾摩廉后的首场比赛，B费和蒙特有望伤愈复出。将首次带领曼联的费查表示深感荣幸，但强调未商谈是否长期留任，目前只专注于今场斗般尼的比赛。至于曼联下任领队大热之一是苏斯克查，意大利转会专家罗马诺称曼联已与苏斯克查展开正式的商谈，后者更已同意回归。施美安则势将最后一次为般尼茅夫上阵，据报他将于今晚斗热刺后，翌日前赴曼城体测。今晨英超护级大战，韦斯咸以 1：2反负诺定咸森林，前者距离「安全区」差7分。
