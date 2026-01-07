英超｜护级大战韦斯咸反负森林 离安全区差7分

英超护级大战，尾三的韦斯咸主场迎战尾四的诺定咸森林。韦斯咸领先1球下，以1：2反负森林，近6场输5场，距离「安全区」、第17位的森林差7分。

韦斯咸凭乌龙球开纪录

10分钟，森林尼高威廉斯于K角位附近起脚直飞死角，但被韦斯咸门将艾路拿飞身扑走。13分钟到韦斯咸的角球机会，前柱的汤马士苏锡克跣到皮球，森林的梅里路近距离下顶中波，但顶入自己龙门；韦斯咸凭这个乌龙球领先1：0。42分钟森林有扳平的机会，再次是左路K角位的起脚，今次射门的是赫臣奥杜尔，但皮球中楣弹出。韦斯咸半场领先1：0。

基比斯韦特射入12码，助森林反胜韦斯咸。路透社

艾路拿侵犯基比斯韦特输12码。路透社

纽奴未认输，强调还有很多场未踢。路透社

韦斯咸被森林拉开7分距离。路透社

下半场失两球反负1：2

韦斯咸于下半场51分钟有扩大比数的机会，森马维将皮球送入网，但组织攻势的过程中，有参与进攻的队友富洛克越位在先，经VAR翻看后，判定入球无效。森林于55分钟扳平，一次左路角球，近柱的尼高拉斯杜明基斯从底线走回高位，背门加一头，皮球却刚好笠到远柱网仔入网。这场护级大战的最终胜利者是森林，韦斯咸门将艾路拿出迎打手槌不中皮球，并侵犯了基比斯韦特，经VAR翻看后判森林获得12码；基比斯韦特亲自操刀中鹄。

纽奴未投降：还有很多场未踢

最终森林以2：1反胜韦斯咸，森林以6胜3和12负得21分续排第17位，与身处降班区的韦斯咸拉开至7分。韦斯咸近6场输5场，则以3胜5和13负得14分排第18位，领队纽奴赛后强调未投降：「未完结，还有很多场未踢。7分差距，大家理所当然地认为我们会降班，但我不容许这样的感觉带入更衣室。」