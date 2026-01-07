Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非洲国家杯16强｜阿密特迪亚路传射建功 科特迪瓦3：0布基纳法索

非洲国家杯16强，力争卫冕的科特迪瓦有阿密特迪亚路贡献一入球一助攻，以3：0击败布基纳法索晋级。他们将与埃及争入4强。

阿密特迪亚路传射建功。法新社
迪亚路于20分钟为科特迪瓦开纪录。法新社
巴索马拿托尼为科特迪瓦埋斋。法新社
科特迪瓦于20分钟打开纪录，效力曼联的迪亚路于禁区内被包围，但他凭个人突破扭过守将，最后冷静「Chip射」笠过敌军门将破网，助球队领先1：0。迪亚路于32分钟贡献助攻，他在右路突破后，横传于中路在禁区顶的队友恩迪奥文迪，后者第一时间起脚破网，科特迪瓦半场领先2：0。

8强硬撼埃及

换边后继续是科特迪瓦的攻势，迪亚路有一次单刀机会，但他的射门被布基纳法索门将哥菲用脚挡走。科特迪瓦在末段再攻破布基纳法索的大门，87分钟巴索马拿托尼于左路突破，引球推进大半场入禁区后，起脚射近柱破网。最终科特迪瓦以3：0击败布基纳法索晋级8强，将于周六深夜硬撼埃及。

