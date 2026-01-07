英超｜施美安般尼茅夫最终战 斗热刺后赴曼城体测
更新时间：06:03 2026-01-07 HKT
发布时间：06:03 2026-01-07 HKT
发布时间：06:03 2026-01-07 HKT
安东尼施美安转会曼城一事，即将成真。据报施美安在曼城的体测日期已定，将在今晚深夜斗热刺后的翌日，完成转会前的最后一步。
施美安的买断条款自1月1日起生效，有效期只有10日，传闻指曼城、曼联、利物浦、车路士和热刺均对这名般尼茅夫主将感兴趣，但有正式与般尼茅夫洽谈的只有曼城。踏入2026年经过几场比赛后，施美安转会一事即将落实。据《BBC》报道，般尼茅夫已经与曼城达成协议，施美安将于今晚深夜代表般尼茅夫踢最后一场、英超主场迎战热刺后，于周四到曼城体测，完成加盟前最后一步。
伊拉奥拿：估计会是施美安的最终战
般尼茅夫领队伊拉奥拿，亦在赛前记者会表示：「我估这应该会是他的最终战。这是我个人的看法，但没有任何东西是已经签订的。我的个人见解，是基于对市场和一些传闻的理解，但没有任何协议。他目前仍是己队球员，我希望这一直继续下去。」施美安今季为般尼茅夫攻入9球并贡献3次助攻，伊拉奥拿补充「要填补施美安的空缺，几乎是不可能的」。
最Hit
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
2026-01-05 19:30 HKT
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
2026-01-05 17:45 HKT
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
2026-01-05 19:33 HKT