Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜施美安般尼茅夫最终战 斗热刺后赴曼城体测

足球世界
更新时间：06:03 2026-01-07 HKT
发布时间：06:03 2026-01-07 HKT

安东尼施美安转会曼城一事，即将成真。据报施美安在曼城的体测日期已定，将在今晚深夜斗热刺后的翌日，完成转会前的最后一步。

今晚深夜斗热刺，势成施美安效力般尼茅夫的最终战。路透社
今晚深夜斗热刺，势成施美安效力般尼茅夫的最终战。路透社
施美安今季为般尼茅夫入9球并有3次助攻。路透社
施美安今季为般尼茅夫入9球并有3次助攻。路透社
伊拉奥拿估计今晚将是施美安的最终战。路透社
伊拉奥拿估计今晚将是施美安的最终战。路透社

施美安的买断条款自1月1日起生效，有效期只有10日，传闻指曼城、曼联、利物浦、车路士和热刺均对这名般尼茅夫主将感兴趣，但有正式与般尼茅夫洽谈的只有曼城。踏入2026年经过几场比赛后，施美安转会一事即将落实。据《BBC》报道，般尼茅夫已经与曼城达成协议，施美安将于今晚深夜代表般尼茅夫踢最后一场、英超主场迎战热刺后，于周四到曼城体测，完成加盟前最后一步。

伊拉奥拿：估计会是施美安的最终战

般尼茅夫领队伊拉奥拿，亦在赛前记者会表示：「我估这应该会是他的最终战。这是我个人的看法，但没有任何东西是已经签订的。我的个人见解，是基于对市场和一些传闻的理解，但没有任何协议。他目前仍是己队球员，我希望这一直继续下去。」施美安今季为般尼茅夫攻入9球并贡献3次助攻，伊拉奥拿补充「要填补施美安的空缺，几乎是不可能的」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
9小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
时事热话
15小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
19小时前
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
万千星辉颁奖典礼2025丨龚慈恩台下对王敏奕说三字 神级演技败给后辈 女配角奖赛果成热话
影视圈
2026-01-05 19:30 HKT
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
机场快线长者半价！即日起至3月1日 符合1条件车费全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
寻秦记丨陈国邦再演「李斯」因潮文爆红 原是理科高材生想做工程师 移居泰国爱女读贵族学校
影视圈
20小时前
英超．曼联│传费查仅带领2场 曼市打吡前聘资深看守主帅 两位名宿有机会「爱回家」
英超．曼联│传费查仅带领2场 曼市打吡前聘资深看守主帅 两位名宿有机会「爱回家」
足球世界
16小时前
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
01:24
陈庭欣廿字回应大屋搬细屋 亲爆「东张男神新欢」真实关系 《东周刊》独家爆跟十亿男友分手真相
影视圈
14小时前
免试签驾照｜疑粤车南下需求增 内地排队党金钟通宵轮候 申请者爆收费500元 陈美宝促运输署提短期方案杜绝
免试签驾照｜疑粤车南下需求增 内地排队党金钟通宵轮候 申请者爆收费500元 陈美宝促运输署提短期方案杜绝
社会
12小时前
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
太子老字号烧味舖$60乳猪饭爆红！网民大赞：皮脆肉嫩 夏韶声/周润发都是常客
饮食
2026-01-05 19:33 HKT