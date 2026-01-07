安东尼施美安转会曼城一事，即将成真。据报施美安在曼城的体测日期已定，将在今晚深夜斗热刺后的翌日，完成转会前的最后一步。

今晚深夜斗热刺，势成施美安效力般尼茅夫的最终战。路透社

施美安今季为般尼茅夫入9球并有3次助攻。路透社

伊拉奥拿估计今晚将是施美安的最终战。路透社

施美安的买断条款自1月1日起生效，有效期只有10日，传闻指曼城、曼联、利物浦、车路士和热刺均对这名般尼茅夫主将感兴趣，但有正式与般尼茅夫洽谈的只有曼城。踏入2026年经过几场比赛后，施美安转会一事即将落实。据《BBC》报道，般尼茅夫已经与曼城达成协议，施美安将于今晚深夜代表般尼茅夫踢最后一场、英超主场迎战热刺后，于周四到曼城体测，完成加盟前最后一步。

伊拉奥拿：估计会是施美安的最终战

般尼茅夫领队伊拉奥拿，亦在赛前记者会表示：「我估这应该会是他的最终战。这是我个人的看法，但没有任何东西是已经签订的。我的个人见解，是基于对市场和一些传闻的理解，但没有任何协议。他目前仍是己队球员，我希望这一直继续下去。」施美安今季为般尼茅夫攻入9球并贡献3次助攻，伊拉奥拿补充「要填补施美安的空缺，几乎是不可能的」。