英超｜费查：带领曼联深感荣幸 专注斗般尼未谈留任问题

鲁宾艾摩廉被炒，曼联今晚深夜作客般尼一役，将由名宿费查领军。费查表示能够带领曼联深感荣幸，目前未想到长期留任的问题，只专注备战，希望球队展现出他认知中应有的样子。

伊云斯回归教练团

艾摩廉日前被炒，曼联领队席位真空，青年军教头费查做「临时工」，领军出战今晚深夜作客般尼 。另一名宿伊云斯亦回归教练团中协助费查；伊云斯去季季后挂靴，退役后担任曼联外借及球员发展部主管，至上月因希望有更多时间陪伴家人辞职。费查今晨出席记者会时表示：「庄尼与球会渊源极深，他不久的之前还在这里效力，非常了解球员。」

艾摩廉被炒，费查今晚深夜将领曼联斗般尼。路透社

艾摩廉日前被炒。路透社

曼联目前以31分排在英超第6位，落后第4位的利物浦3分。路透社

费查对于自己能够领军曼联，表示：「感觉很不真实，深感荣幸，我甚至觉得是超出了我的梦想。当初能为球会上阵已经很不可思议，但带领球队出赛更是莫大的荣幸，我非常自豪。虽然这并非如我预期般发生，这点确实让我心里不太好受，但我必须认清自己身负重任。」但他强调目前只专注今晚的赛事，留任与否未在考虑之列：「我现在只专注于般尼，这讨论应留在赛后。正如我所说，发生了太多事情，一切都来得太快。我所有的精力、努力和心思都放在般尼身上。」

B费、蒙特可候命

军情方面，费查透露般奴费南迪斯和美臣蒙特可以候命：「美臣和般奴在上场斗列斯联时已渴望上阵。当时的决定是他们还未完全准备好，所以他们参与了训练，应该会重返大军名单。但他们将会被限制上阵时间，因为他们只是复操不久。」记者亦关心费查的两名儿子会否获得正选处子战的机会，费查笑言：「这涉及战术布署，我不会透露⋯⋯他们最近都在大名单之中，但有球员伤愈复出，他们目前在边缘名单中，会否入比赛名单尚未确定。」

「球员才是主角」

费查期望今仗的曼联，能够展现他的特质：「这意味着具备我认知中曼联应有的样子，是一支令球迷自豪、也令我自豪的球队。我相信这会成真，因为我相信球员。我认为我们有很好的球员，他们有上进心且具备实力。我希望能提供让他们上场好好发挥的平台。球员才是主角，不是我，是他们的球季，他们的职业生涯，他们的机会，我在这里协助，但他们才是出场令一切事情发生的人。」