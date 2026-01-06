英超│车路士宣布罗仙尼亚上任 签约6年引球迷热议

车路士周二(6日)宣布罗仙尼亚(Liam Rosenior)成为新任主帅，指有信心他会打造蓝狮成为一支风格鲜明的球队，今季和将来在最高水平的赛事保持竞争力，前者亦称力上车路士感到无比光荣。而球迷关注其合约年期，蓝狮公布双方签约6年，有鉴于球会近20年没有一位教头的任期多过3年，网民都议论纷纷。

车路士宣布罗仙尼亚上任

斯特拉斯堡周二召开记者会，教练罗仙尼亚确认将会转教车路士，蓝狮不久就正式宣布他成为球队新任主帅。车路士在官方声明表示：「车路士欣喜宣布罗仙尼亚成为男子队主教练，这名英格兰领队已签约到2032年。他已经证明他能陪打造出风格鲜明的球队，并在场内场外为球员树立最高标准。他有能力迅速激发这支球队的最佳潜能，他带着责任和支持我们，确保车路士在今季及未来的赛季，继续在最高水平的各项赛事中保持竞争力。」

车路士宣布罗仙尼亚成为球队主教练。车路士官网截图

车路士与罗仙尼亚签约6年。车路士官网截图

罗仙尼亚：有信心领军保持竞争力

罗仙尼亚亦表示：「被任命为车路士主教练，我感到无比谦卑和荣幸，这是一支拥有独特精神和辉煌夺冠历史的球会。我很兴奋能与这群极具天赋的球员和工作人员共事，我每一天都会全力以赴，帮助这支球队在最高水平的竞争中取胜，让所有与车路士息息相关的人都感到自豪。我急不及待想见到大家，也急不及待想开始工作。」消息指罗仙尼亚将在周六英格兰足总杯第3圈作客查尔顿时首次领军，明晚英超作客富咸续由U21教头麦法兰带领。

相关报导：英超｜罗仙尼亚宣布离开斯拉斯堡 已口头同意加盟车路士称是「无法拒绝的机会」

6年合约受球迷争议

然而球迷最关注，就是其6年合约年期，皆因球会近20年没有一位教头的任期多于3年，包括马列斯卡、普捷天奴、林柏特、朴达、杜曹、沙利、宾尼迪斯和迪马堤奥等，对上一位教逾3年是2004至07年的摩连奴，再上任的云尼亚里就接近4年。球迷表示：「2032年，认真吗？」、「留多过2年都算赢，6年无可能」、「可以计下出年俾解约金要多少」。

车路士有信心罗仙尼亚领军持续于高水平赛事取得好成绩。法新社

车路士有信心罗仙尼亚领军持续于高水平赛事取得好成绩。法新社

罗仙尼亚表示荣幸加盟车路士。法新社

罗仙尼亚表示荣幸加盟车路士。法新社