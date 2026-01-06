Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜罗仙尼亚宣布离开斯拉斯堡 已口头同意加盟车路士称是「无法拒绝的机会」

早前车路士宣布马列斯卡(Enzo Maresca)离任主帅一职，由U21队的麦法兰(Calum McFarlane)暂代主帅一职，但坊间一直有传，由车仔老板旗下的另一支法甲球会斯特拉斯堡主帅罗仙尼亚(Liam Rosenier)会接任车仔领队一职，今日罗仙尼亚出席记者会证实将会离开斯特拉斯堡，并已与车仔达成口头协议，他更直言这是一个「无法拒绝的机会」。

罗仙尼亚接手车路士 称已准备好接受挑战

执教法甲球会斯特拉斯堡的41岁英格兰主帅罗仙尼亚，早前已盛传将会加盟同属清湖资本的车路士，今日罗仙尼亚举行记者会，正式宣布自己将会离开斯特拉斯堡，并已与车路士达成口头协议接手车路士领队一职，他的副手和分析师亦会一起转投车路士，对于加盟车仔他直言：「是一个我无法拒绝的机会。」

罗仙尼亚也感谢斯特拉斯堡的高层对球队的付出，他回想过往的日子表示：「过去的18个月非常愉快，也是我职业生涯中最美好的时光。我认识了一些非常棒的人，创造了一些美好的回忆，也创造了历史。」对于接下来在车路士的挑战，他也表示：「如果我没有做好准备，我是不会接受切尔西的工作的。」他也希望斯特拉斯堡的球迷能够理解他的决定和为他感自豪。

