英超．曼联│传费查仅带领2场 曼市打吡前聘资深看守主帅 两位名宿有机会「爱回家」

足球世界
更新时间：15:23 2026-01-06 HKT
发布时间：15:23 2026-01-06 HKT

曼联辞退鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）后，随即安排名宿、现任红魔U18教头费查（Darren Fletcher）暂时接手。英国媒体《太阳报》透露，费查只会带队应付香港时间周四凌晨（8日）英超作客般尼，以及周末足总杯斗白礼顿，球会将于本月17日的联赛曼彻斯特打吡前，委任一位更资深的看守领队接手至季尾，当中旧将苏斯克查和卡域克都有机会。

传费查只领军踢2场

周一曼联发声明宣布解雇鲁宾艾摩廉，同时表示U18教头费查将会接手球队，领军在今晚英超作客般尼。声明没有透露该位名宿接半球队的期限，英国《太阳报》指他只会带队踢2场，今仗和周日英格兰足总杯第3圈主场对白礼顿。知情人士透露，无论这2场的成绩如何，费查带完后就会重返U18青年军，球会将在1月17日英超主场对曼城前，聘请一位更资深的看守领队，当然亦不排除直接敲定接班人。

费查明晚将领军对般尼。路透社
费查去季是艾摩廉的教练团成员之一。路透社
另聘资深看守领队至季尾

消息指如果真的聘请资深看守领队，最大机会是两位旧将卡域克和苏斯克查。前者球员时代为曼联效力12年，21年11月至12月期间在苏斯克查离任后，曾做过红魔看守领队12日，率队取得2胜1和。而苏斯克查是在2018年12月中摩连奴下台后，以暂代教头身份回归，因领军成绩理想半年后转正成为正印教头，可是于21年11月下旬落台。

