英超｜今季三人因得罪老细被炒 艾摩廉步马列斯卡同纽奴后麈

新一年新开始，刚步入一月英超已有2主帅又被炒，分别是较早前的马列斯卡(Enzo Maresca)和昨日的艾摩廉(Ruben Amorim)，今季累计6位教练被炒，而其中除了上述2位也是因得罪管理层而被炒外，季初的纽奴(Nuno Espirito Santo)也是同样原因与诺定咸森林分手，即今季有一半的教练离队也是因与管理层有分歧才离队。

艾摩廉步马列斯卡同纽奴后麈。路透社

马列斯卡在早几日与车仔分手。路透社

纽奴公开抨击管理层在转会市场上的策略与管理层撕破脸。路透社

曼联亦宁付巨额补偿金也决心与艾摩廉分手。路透社

今季6领队被炒 3人都因与管理层分歧而分手

今季英超在领队上的话题不断，到现在季中离队的教头已有6人之多，其中曼联的艾摩廉、车路士的马列斯卡以及森林的纽奴都同样因与管理层不和以致离任。森林的纽奴上赛季以积分榜第7完成并夺得欧霸门票，助森林久违的重返欧洲赛场，然而今季季初纽奴与管理层在引缓上不合，并公开抨击管理层在转会市场上的策略，彻底与管理层撕破脸，最终招致「炒鱿」收场。

而在近期2大豪门主帅同样是类似情况，车路士的马列斯卡在早几日与车仔分手，虽没明说原因，但早前马列斯卡直言很多人不支持他们，明显地反映出马列斯卡和车仔管理层已存在矛盾。而昨日宣布与曼联分道扬镳的艾摩廉同样直接，上战逼和列斯联后直接强调自己是「领队而不仅是教练」，暗示出自己的话语权不足，之后被爆与管理层在引援和阵式上出现严重分歧，在该言论后曼联亦宁付巨额补偿金也决心与艾帅分手。

