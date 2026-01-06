英超│迪历特累艾摩廉被炒？生涯效力球队都有教练离任

鲁宾艾度廉(Ruben Amorim)周一被曼联辞退，或许与阵中中坚马菲斯迪历特(Matthijs de Ligt)有关？原来这名荷兰守将由2016至17球季出道至今，他效力的球队每季都有主帅离任，随住艾摩廉落台，这个「传统」继续延续，11个球季从不间断。

出道至今11季都有教练离任

马菲斯迪历特于2016至17球季在母会阿积士出道，提拔他的保斯季尾被多蒙特挖角。之后的两季他继续留在阿积士，季内分别有基沙及坦哈格离任。到2019至20赛季他转投祖云达斯，首季有沙利被解雇，之后两季则有派路和艾历基离开。22至23球季去到拜仁慕尼黑，首季见证拿格斯文被炒，翌季则有杜曹挨唔到季尾。

马菲斯迪历特感谢艾摩廉。马菲斯迪历特IG截图

效力曼联两季 坦哈格、艾摩廉先离开

2024年25球季坦哈格将他带往曼联，可是两人仅和合作了3个月，前者就被红魔辞退，换上鲁宾艾摩廉。这名26岁荷兰中坚今季在艾摩廉麾下踢出离开阿积士后最佳水平，可是因为背伤自去年12月起缺阵，如今艾摩廉更在他养伤期间被辞退。

迪历特出道至今11个球季，其效力的球队每季都有教练离开，这个「传统」继续延续。

英超│艾摩廉被炒后与太太轻松散步 传休息半年下季重返教职