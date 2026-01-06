英超│艾摩廉被炒后与太太轻松散步 传休息半年下季重返教职

鲁宾艾摩廉被曼联辞退后，英国时间周一中午与太太外出散步，戴上太阳眼镜的两人笑容满面神情轻松，似乎离开红魔对前者而言是一种解脱。而消息人士透露这名葡萄牙籍少帅想休息半年，陪伴家人，到下季才重返教练岗位，并有信心自己的执教经历不会被红魔岁月影响。

与太太散步面露笑容

曼联在英国时间周一早上宣布辞退鲁宾艾摩廉，后者在中午后与太太离开位于柴郡的大宅，外出散步。当时不少记者在其大宅外待候，只见戴上太阳眼镜的两人神情轻松，全程面带笑容，艾摩廉更不时向记者打招呼，与过去两星期一直愁眉苦脸截然不同，重拾上任初期的阳光本色，似乎离开红魔才是解脱。

休息半年下季再出发

而《每日邮报》等媒体透露，这名葡萄牙少帅想休息半年，清空思绪和陪伴家人，今季内都不会接受任何邀请，下季才回到教练岗位。同时消息人士指，艾摩廉认为在红魔的14个月旅程，不会对自己的执教生涯产生任何负面影响，有信心在新东家可以尽展所长，拾回昔日任教士砵亭是的风采。