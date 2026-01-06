Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联急炒主帅艾摩廉 预料聘请到解聘总成本达2700万镑

足球世界
更新时间：12:28 2026-01-06 HKT
发布时间：12:28 2026-01-06 HKT

曼联在经历完先后赛和狼队和列斯联，之后主帅鲁宾艾摩廉更公开要求要更多话语权，昨日曼联选择直接与这位仅效力14个月的少帅分手，但曼联亦要为此付上昂贵的代价，因从聘请到解聘艾帅总成本高达2700万英镑。

艾摩廉执教期间各赛事胜率仅36.92%。路透社
艾摩廉执教曼联14个月成本高达2700万镑。路透社
艾摩廉执教曼联14个月成本高达2700万

葡萄牙40岁少帅鲁宾艾摩廉接手曼联前执教葡超的士砵亭，2024年10月曼联以830镑买断艾帅在士砵亭的合同，另外支付90万令他提前报到开始接手上任主帅坦哈格的工作，他当时与曼联签订一份年薪650万的合同，合约期到2027年6月其中合约中也没有任何解约折扣条款，曼联今次急急脚炒艾帅，意味著需要支付1005万镑的合约补偿金，另外随他而来的五人教练团亦需要另外支付补偿金，预料从当时聘请到解聘艾摩廉成本高达2700万镑，付出如此高昂的费用也可见红魔已坚决与艾帅分手。 

