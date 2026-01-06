Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联球员多数不满辞退艾摩廉 管理层行动前无征询球员意见

足球世界
更新时间：12:09 2026-01-06 HKT
发布时间：12:09 2026-01-06 HKT

曼联在周一辞退领队鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)，据报队内多数球员对球队的行动感到不满。知情人士透露，这名葡萄牙少帅在队内颇受欢迎，截至被解雇前一刻都得到大部份球员支持，队长般奴费南迪斯(Bruno Fernandes，简称B费)在内多人立即在社交媒体向他表达感谢。同时消息指管理层在行动前，没有征询球员意见，队内怨气更大。

管理层无征询球员意见

英国《太阳报》透露，曼联球员在周一早上得知鲁宾艾摩廉将会被解雇，虽然众人过去几日已隐约察觉到有大事发生，但红魔今次作出辞退的决定，与之前几任主帅的做法不同，管理层事前没有征询球员的意见，大家对此怨气甚大。再者艾摩廉在队内一直颇受欢迎，直至圣诞新年快车期间仍然得到大部份球员的支持，所以队内多数战将都对艾帅被解雇一事感到不满。

多人发文感谢艾摩廉

在会方周一公布消息后，多位魔将在社交平台向艾摩廉表达了谢意，包括达洛治、哈利马古尼、马菲斯迪历特、阿密得迪亚路、麦比奥莫、美臣蒙特和B费，就连早前被他公开批评的多古、约舒亚舒克斯和班捷文施，都有发声感谢。对比摩连奴于2018年下台，当时只有4位曼联球员公开发文感谢。

