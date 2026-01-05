Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联突宣布与艾摩廉分手 领军14个月胜率低于39%创新低

足球世界
更新时间：19:46 2026-01-05 HKT
发布时间：19:46 2026-01-05 HKT

曼联今日突然宣布解雇主帅鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)，这位少帅在效力14个月后就宣布分手，回顾艾摩廉在曼联的日子可谓争议满满，阵式争议再加上各项赛事胜率低于39%，加上上战逼和列斯联后，在记者会直接喊话指自己是「领队而非仅是教练。」令他与管理层的矛盾浮上水面，相信亦是今次分手的主因。

鲁宾艾摩廉2024年11月从士砵亭转投曼联。AFP
曼联突宣布与艾摩廉分手。AFP
艾摩廉接替坦哈格 剑指重塑曼联荣光

鲁宾艾摩廉2024年11月从士砵亭转投曼联，顶替因成绩不佳和更衣室气氛问题而落马的坦哈格(Erik ten Hag)，签约3年其中并不包含任何解约折扣条款，意味着今次曼联需要全额支付解约金，可见球队铁了心要和艾帅分手。

但这位来自葡萄牙的少帅接手曼联半年依旧未见起色，以第15名完成该季赛事无缘欧赛，但曼联对这名少帅依然保有信心，今夏更买入施斯高、麦比奥莫以及根夏等作增兵，更出清安东尼和加拿曹等坦哈格爱将，可见其重建曼联荣光的决心之坚决。

艾摩廉接手曼联战绩创新低。AFP
艾摩廉接手战绩创新低 加上与管层矛盾成分手导火索

然而现实却不如人意，2025年8月的足总杯第2圈赛事，曼联作客甘士比竟在战成2:2后，在12码大战中遭这支英乙球队淘汰，这一战后已能预视今季曼联的走势不会一帆风顺，而从走势上亦确实如此。

艾帅最被垢病的是他一直坚持采用3-4-2-1的阵式，但一直以来收效甚微，外界亦一直质疑艾帅应该转用其他阵式，但他亦多次公开强调不会变阵，今季20战仅得8胜7平5负，一直徘徊在积分榜中游位置，最近邻近冬季转会窗，兼且先后对狼队和列斯联2队偏下游的球队都以和波作结，艾摩廉与管理层的矛盾彻底爆发，这名少帅在上场逼和列斯联赛后记者会上，强调自己是「领队而非仅是教练。」矛头直指先前与管理层在引援和转阵上的分歧，再加上战绩并不理想，各赛事胜率低于39%，创曼联历任主帅新低，今次分手实际上也并不意外。
 

