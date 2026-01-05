Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│「Big6」5队齐和波失分 唯独阿仙奴赢波 夺冠赔率热到烫手

足球世界
更新时间：16:15 2026-01-05 HKT
发布时间：16:15 2026-01-05 HKT

本轮10场英超全部完成，「Big6」其中5支球队一同于周日出战，结果全部和波失分，曼城主场1:1和车路士，曼联、利物浦及热刺就分途与列斯联、富咸及新特兰平分春色。阿仙奴是今轮唯一赢波的豪门，他们在榜首的优势增至6分，形势进一步向好，难怪夺冠赔率热到烫手。

5支「Big6」球队齐齐和波

阿仙奴在周六率先出击，凭中场迪格兰赖斯梅开二度，作客3:2击败般尼茅夫，将联赛连胜走势增至5场。其余5支「Big6」球队在周日出战，当中包括曼城和车路士的正面交锋，后者于补时4分钟入波作客逼和1:1，彼此各失2分。而曼联造访列斯联和1:1；利物浦远征富咸被逼和2:2；热刺主场对新特兰亦在末段失守，赛和1:1。5队全部和波，各自带走1分。

阿仙奴榜首优势拉开至6分

在各队失分下，阿仙奴20轮累积48分继续高踞榜首，比同得42分的蓝月和阿士东维拉多6分，进一步拉开差距。枪手的夺冠赔率越来越热，足智彩显示他们封王只有1.22倍；次热是3.5倍的曼城；第3热门是维拉，赔率14倍；第4位的利物浦已冷至45倍。

阿仙奴击败般尼茅夫，是本轮唯一赢波的「Big6」球队。法新社
阿仙奴击败般尼茅夫，是本轮唯一赢波的「Big6」球队。法新社
阿仙奴于英超已5连胜，在榜首有6分优势。路透社
阿仙奴于英超已5连胜，在榜首有6分优势。路透社

