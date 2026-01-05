英超│除衫庆祝易出事 利物浦加普：「我以为我个入球已经系绝杀﹗」

利物浦前锋加普在周日英超作客富咸时，补时4分钟入波以为帮球队奠胜，他脱去球衣疯狂庆祝，岂料主队在3分钟后迅即逼和，最终双方赛和2:2。这名荷兰翼锋重蹈热刺射手李察利臣的覆辙，除衫庆祝出事，他赛后提及事件，直言自己以为是绝杀入球，岂料并非如此，全队都非常失望。

返后备席富咸即刻追和

今场富咸和利物浦战至90分钟仍赛和1:1，锋将加普于补时4分钟门前撞入，为红军反超前2:1。此子建功后立即脱下球衣，与队友一起疯狂庆祝。他因此领到黄牌，并随即被换走，由守将祖高美斯入替加强防守力。岂料他在后备席厢坐下不久，富咸中场夏里逊列特一记世界波远射直飞死角挂网，追和2:2，镜头捕捉到加普一脸茫然。

加普：我当处坚信自己帮球队奠胜

热刺前锋李察利臣近年两次试过末段入波除衫庆祝，岂料被对手再入球而失分，包括22至23球季英超作客利物浦，在补时3分钟头槌顶入以为追和3:3，可是已故的迪亚高祖达1分钟后再入波变成3:4。该仗有上阵的加普，今次就重蹈李察利臣覆辙成为主角，他赛后提及事件时表示：「我确实坚信自己的入球，是为球队锁定胜局。当我们经过整场鏖战，到94分钟终于突破僵局时，所有人都望到3分的曙光。可当我回后备席的瞬间，对方就以一个入球将我们的喜悦粉碎。这种落差令人难以接受，全队都为这样的结局感到深深失望。」