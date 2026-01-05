英超│曼城失分兼损失2名中坚 再现中坚伤兵潮 哥迪奥拿担心又崩盘

周日英超，曼城主场被车路士逼和1:1之余，更有中坚鲁宾戴亚斯和加华度尔伤出。连同正在养伤的史东斯，蓝月仅余卡胡辛洛夫和只能断续出场的尼敦阿基两名中坚，去季的中坚伤兵潮再次重来。再者防守中场位置亦遇上人手不足的问题，随时像上届般因中后场人脚不整而全面崩盘。

加华度尔、鲁宾戴亚斯先后受伤

今场面对车路士，曼城先有左中坚加华度尔于51分钟疑肉拉伤肌肉退下火线，30分钟后另一中坚鲁宾戴亚斯亦示意自己受伤要求换走，一场之内失去2位主力中坚。连同正在养伤未有复出时间的史东斯，蓝月目前在中坚位置上，仅余年轻稳定性不足的卡胡辛洛夫，以及经常受小问题困扰只能断断续续出场的尼敦阿基，人手严重不足。

上季因伤兵潮崩盘

再者防守中场位置亦遇上难题，高华锡长期养伤；尼干沙利斯于元旦日对新特兰半场换走后，今仗没有披甲；洛迪卡斯简迪又未回复十足状态，中后场中轴出现缺口，与上季初面对的问题相同。事实上蓝月上季因中后场伤兵潮，一度于各赛事5连败，并经历13场只得1胜的走势，之后在伤员陆续回归，以及冬季转会窗引援后才回稳。

哥迪奥拿担心再出事

该队领队哥迪奥拿担心道：「加华度尔的情况不太好，戴亚斯就因为感觉有点不适，周一会见医生后，我们才知道详细的情况。当一组球员受伤时，情况会很艰难。我们有很多伤员，史东斯不知要缺席几多个月，阿基又总是无法出场，加上加华度尔及戴亚斯都会缺阵。情况就是这样，上季都发生过类似的事情。」哥帅续指今次会保持坚强，总会找到解决方法，但亦承认只能行一步走一步，逐场比赛去处理。