英超｜曼城94分钟失守1：1车路士 两连和落后阿仙奴6分

足球世界
更新时间：07:11 2026-01-05 HKT
发布时间：07:11 2026-01-05 HKT

曼城连续两场和波失分。「蓝月」今晨于英超主场迎战没有领队的车路士，于 94分钟失波，最终踢成1：1完场。曼城争标再受打击，落后阿仙奴6分之余，今场还有鲁宾戴亚斯和加华度尔伤出，哥帅赛后谈及二人伤势时表示「不乐观」。

雷恩达斯42分钟开纪录

车路士刚与前领队马列斯卡「分手」，今场由青年军教头哥林麦法兰（Calum McFarlane）暂代看守领队。上半场第一个具威胁攻势来自曼城，夏兰特于39分钟在禁区内拉大位随即起左脚，但皮球中柱弹出。曼城于42分钟开纪录，雷恩达斯于左路起脚抽近柱高波，射破车路士门将菲腊佐真逊的十指关。曼城半场领先1：0。

车路士看守领队麦法兰与一众教练，庆祝安素费南迪斯的入球。路透社
车路士看守领队麦法兰与一众教练，庆祝安素费南迪斯的入球。路透社
加华度尔伤出。路透社
加华度尔伤出。路透社
曼城两连和。路透社
曼城两连和。路透社
安素费南迪斯94分钟助车路士扳平。路透社
安素费南迪斯94分钟助车路士扳平。路透社

车仔看守领队半场变阵奏效

麦法兰半场以安达利山度士入替艾斯达华奥，并由4后卫转阵踢3-4-3，为《天空体育》评述的史杜列治盛赞调动令车路士中场更稳定。车路士下半场的表现有起色，49分钟一次反击，安素费南迪斯于禁区内施展「施丹转身」后横传，但柏度尼图近门起脚高出。72分钟，后备上阵的利安戴纳左路窄位起脚，被省中曼城守将后，再中曼城门将当拿隆马弹出。「蓝战士」最终在94分钟扳平，马路古斯图于右路一下变速，推过尼高奥莱利后传中，远柱的安素费南迪斯射门破网。

曼城以1：1被车路士逼和完场，继上场赛和新特兰后再次失分，赛后以13胜3和4负得42分续居次席，落后榜首的阿仙奴6分之余，被第3位的阿士东维拉追至同分，仅以较佳得失球压住对方。车路士则以8胜7和5负得31分，排在第5位，落后第4的利物浦3分。

戴亚斯、加华度尔伤出 哥帅：不乐观

曼城失分之余，戴亚斯和加华度尔均因伤退下火线，哥迪奥拿赛后表示：「看来不乐观，且看未来几日的发展。现实就是如此。『夫添』时就有竞争力和可以轮换，但现况就是这样，我无法改变。」被问到再添伤兵后，买人计划有否改变时，哥帅无奈地说：「不知道，没有头绪。」

