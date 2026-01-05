Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜由绝杀到被绝平！利物浦97分钟失守2：2和富咸

足球世界
更新时间：06:39 2026-01-05 HKT
利物浦今晨于英超作客富咸，末段揭起高潮，「红军」于94分钟入波以为绝杀对手，岂料富咸有夏里逊列特于97分钟绝平。最终两军以2：2言和，利物浦赛后落后榜首的阿仙奴14分，阿历斯麦亚里士打对于争取卫冕英超投降，但会全力争取赢欧联锦标。

VAR两次推翻旁证判决

利物浦于17分钟失守，富咸一次简单组织，凭著完美配合的走位撕破「红军」防线。鲁尔占美尼斯回后迎波，同时哈利威尔逊向前入楔，占美尼斯接应后场传送，第一时间弹前予威尔逊，后者射门利物浦门将艾利臣比加的十指关；旁证随即举旗示意越位，但经VAR翻看后判入球有效。富咸凭这个入球，半场领先1：0。

红军于下半场反扑，53分钟一次右路角球，麦亚里士打迎顶中楣。利物浦于57分钟扳平，干拿巴特利截得皮球后引球推进入禁区，引来4名富咸守将包围后，横传予走到空位的域斯，后者第一时间烫远柱破网；旁证再次举旗示意越位，同样被VAR推翻判决，入球有效。

列特97分钟轰金球

赛事的高潮出现在补时阶段，94分钟利物浦一次右路传中，前柱富咸守将飞尽未能解围，皮球漏到后柱由加普射入，红军反超前2：1。以为绝杀得手之际，97分钟到富咸戏剧绝平，夏里逊列特（Harrison Reed）于禁区外轰金球，皮球直飞死角入网。最终两军以2：2言和，利物浦赛后以10胜4和6负得34分续排第4位，富咸则以8胜4和8负得28分排第11。

麦亚里士打：卫冕英超投降 全力争欧联

麦亚里士打赛后表示：「利物浦能够卫冕的机会不多。我不希望这样说，但事实很明显。阿仙奴状态大勇，曼城都颇接近，但从表现和赛果看来，我们都有一段距离。现在本应是我们享受英超之时，这令我感到伤心，我们应该要在更好的位置。」他又表示今季利物浦会以赢欧联作为主要目标。

