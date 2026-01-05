Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜热刺1：1新特兰 球迷狂嘘高唱「闷蛋热刺」

足球世界
更新时间：05:30 2026-01-05 HKT
发布时间：05:30 2026-01-05 HKT

热刺今晨于英超主场迎战新特兰，以1：1赛和「黑猫」。主队下半场仅得1次攻门中目标，球迷在完场一刻报以嘘声，并高唱「闷蛋热刺」。

热刺上半场有攻势，26分钟马菲斯泰尔于禁区边施射，皮球弯向远柱但斜出。主队于30分钟打开纪录，一次左路角球，基斯甸罗美路于远柱控定再横传中路，云达云接应起脚，门前的宾戴维斯加一脚，攻破新特兰大门。热刺凭这个入球，半场领先1：0。

古度斯于19分钟伤出。路透社
古度斯于19分钟伤出。路透社
波贝比为新特兰扳平。路透社
波贝比为新特兰扳平。路透社
热刺1：1新特兰。路透社
热刺1：1新特兰。路透社

热刺下半场仅1次攻门中目标

但热刺在下半场的表现下滑，54分钟罗美路于中圈附近回传失误，新特兰前锋波贝比随即冲前夺去控球权，他最终被力压下在禁区内起脚，未能攻破热刺大门。波贝比于80分钟再有机会，他与队友安素拿菲尔撞墙后走位撞应，今次他左脚劲射，射破热刺门将古里莫维卡里奥的十指关。

最终热刺以1：1赛和新特兰，他们下半场仅得1次攻门中目标，球证呜笛完场一刻，主场球迷报以嘘声，并高唱「闷蛋，闷蛋，热刺」（boring boring Tottenham）。热刺赛后以7胜6和7负得27分排第13位，落后第4位的利物浦7分；新特兰则以7胜9和4负得30分排第8。

汤帅：未能把握机会杀死球赛

热刺领队汤马士法兰克赛后表示：「今场表现有很多正面的收获，上半场做到我们希望做的事，下半场比较拉锯，我们稍稍占优，但我们需要好好把握这些攻势，以杀死球赛奠定胜局。今场表现出来的强度正面，负面的是入不到第2球，未能全取3分有些失望。」另外，班伦庄臣刚转投水晶宫，另一前锋古度斯又在今场于19分钟伤出，汤帅对于冬季转会窗表示：「我们正积极行动，并保持警觉……物色短期应急球员之余，必须符合长远发展。」

