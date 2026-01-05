Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联1：1逼和列斯联 艾摩廉劝舒克斯专注于曼联

足球世界
更新时间：04:06 2026-01-05 HKT
发布时间：04:06 2026-01-05 HKT

曼联昨晚于英超作客列斯联，约舒亚舒克斯后备落场即献助攻，以1：1扳平对手。「红魔」领队鲁宾艾摩廉赛后盛赞舒克斯表示出色，并希望麾下「专注在曼联，而非其他球会」。

曼联8分钟食诈糊

曼联8分钟将皮球送入网，马菲斯根夏接应些斯高的二传，第一时间窝利破网；但根夏在拉文斯后场大脚长传时越位在先「食诈糊」。列斯联于35分钟有一次黄金机会，卡维特利维接应传中，无人看管下迎顶中柱弹出。40分钟到曼联的机会，来自一次右路角球，卡斯米路头槌攻门，门前的约罗加一头，但列斯联门将卢卡斯派利反应快，将皮球托出底线。两军半场互交白卷。

列斯联先开纪录。路透社
舒克斯后备落场献助攻。路透社
卡维特利云的头槌中柱。路透社
约罗的近门头槌被化解。路透社
希尔走漏班顿艾朗臣

下半场51分钟，列斯联手榴弹战术，两军球员争抢下皮球被向横顶走，刚好落在开界外球的加比尔古蒙臣的面前，他第一时间窝利抽近柱，被拉文斯挡出。列斯联于62分钟打开纪录，曼联的达洛治交失波，艾登希尔没有留意到身后的列斯联前锋班顿艾朗臣走位，最终后者射门破网，列斯联领先1：0。

舒克斯后备上阵2分钟献助攻

落后的曼联随即换入约舒亚舒克斯，立即见效。65分钟，舒克斯直线交予根夏，后者的射门慢溜远柱入网，曼联扳平1：1。列斯联于70分钟的左路手榴弹，诺亚奥卡科于12码点附近施展倒挂，但被拉文斯飞身扑出。74分钟到曼联的攻势，舒克斯于左路传中，但些斯高射近柱斜出。

艾摩廉：人在这里心在他方有问题

最终两军以1：1言和，曼联赛后以8胜7和5负得31分排第6位。列斯联则以5胜7和8负得22分排第16位，领先降班区、第18位的韦斯咸8分。艾摩廉赛后谈及舒克斯的表现和去留：「舒克斯落场那30分钟表现出色。我们需要所有人，并要所有人专注在曼联，这是世上最佳球会之一。人在这里，心在他方，那就有些问题。」

