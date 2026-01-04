Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲│巴黎圣日耳门今晚大战巴黎FC 欧洲最近距离打吡 36年来首场巴黎打吡

更新时间：18:00 2026-01-04 HKT
发布时间：18:00 2026-01-04 HKT

今晚法甲将会上演久违了的巴黎打吡，巴黎圣日耳门(PSG)主场迎战巴黎FC，是双方自1990年以来首度于正式赛事交手。而巴黎打吡是欧洲最近距离的打吡战，皆因两军的主场只相距44米。同时两队的班主都是财雄势大，PSG由卡塔尔皇室持有；巴黎FC去年就被顶级奢侈品公司LVMH集团收购。(Now639台周一凌晨3:45直播)

36年来首场巴黎打吡

巴黎FC今季升班法甲，令法甲赛场出现久违了的巴黎打吡。今场是双方于本届首次交手，巴黎圣日耳门先主场迎战，是双方自1990年以来第一次于正式比赛对碰。而两军对上一次于法甲赛场相遇，要数到1978年12月，当时在巴黎FC主场赛和1:1。而巴黎打吡同时是欧洲球坛最近距离的打吡战，皆因PSG主场王子公园运动场和巴黎FC的真保恩球场仅相距44米，只有一街之隔。

两队主场相距44米

此外，两队的班主亦值得注视。PSG由卡塔尔皇室持有；巴黎FC去年就被LVMH集团(路易威登)收购。巴黎FC的老板是LVMH集团大公子安东尼阿尔诺，他和PSG主席艾卡利法十分老友，两人经常一起打板式网球。

LVMH集团大公子安东尼阿尔诺，多次入场观看巴黎FC的比赛。法新社
LVMH集团大公子安东尼阿尔诺，多次入场观看巴黎FC的比赛。法新社
LVMH集团大公子安东尼阿尔诺，多次入场观看巴黎FC的比赛。法新社
LVMH集团大公子安东尼阿尔诺，多次入场观看巴黎FC的比赛。法新社
PSG主席艾卡利法，与LVMH集团大公子安东尼阿尔诺关系良好。法新社
PSG主席艾卡利法，与LVMH集团大公子安东尼阿尔诺关系良好。法新社

