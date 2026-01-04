英超│车路士仅9位球员发文告别马列斯卡 加拿祖、高尔彭马为首15人无表态

车路士于周四元旦日与领队马列斯卡(Enzo Maresca)提早分手，至今过了3日，队内只有队长列斯占士、中场安素费南迪斯、左闸古古列拿等共9位球员在社交媒体发文告别他。而攻击核心高尔彭马、翼锋阿历真度加拿祖在内合共15名球员没有表态，外界解读蓝狮队内对更换领队一事上态度分歧。

仅9名球员告别马列斯卡

在球会与马列斯卡提早结束合作关系后，只有9名球员在社交平台告别他。中场安素费南迪斯写道：「先生，感谢你在这阶段分享和共同经历的一切，我学习了很多，这些经验和建议，我都会好好形惜。祝愿你和你的团队未来顺利。」门将罗拔山齐士亦感谢道：「多谢你安素。感谢你的信任，我们一起经历的回忆，将永随我生。祝愿你未来一切安好。」而古古列拿、列斯占士、柏度尼图、摩西斯卡些度、菲腊佐真逊、杜利奥查洛巴和高维尔都有发文告别。

更衣室或已经分裂

反观有15位球员至今仍没有表态，包括攻击皇牌高尔彭马、翼锋阿历真度加拿祖、比诺杰坦斯、祖奥柏度、利安戴纳和罗美奥拉维亚等。 球员反应各异，英国《每日邮报》等媒体解读队内对换帅一事态度分歧，甚至乎更衣室已经分裂，变成两派，或影响今晚英超作客曼城的机会。