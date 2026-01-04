Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│祖安加西亚倒戈越嘘越出色 屡献神救助巴塞隆拿零封爱斯宾奴赢打吡│有片

足球世界
更新时间：13:00 2026-01-04 HKT
发布时间：13:00 2026-01-04 HKT

周六西甲加泰隆尼亚打吡，巴塞隆拿凭倒戈的门将祖安加西亚(Joan Garcia)贡献6次精彩扑救，作客2:0挫爱斯宾奴，在2026年第一击取开门红。今季背弃母会转投死敌巴塞的祖安加西亚，全场被爱斯宾奴球迷柴台，但他越嘘越起劲成为赢波功臣，队友都大赞他的表现不可思议。

 

祖安加西亚被嘘献6次扑救

祖安加西亚本身是爱斯宾奴的青训产品，去季成为球队首席门将，他在今夏不惜得失球迷，毅然启动2,500万欧罗的违约金条款加盟死敌巴塞隆拿。今仗是他首次倒戈对母会，全场不停被球迷喝倒采，不少人更举起印有老鼠图案的海报嘲讽他为人人喊打的「过街老鼠」。

祖安加西亚今场共有6次扑敷。法新社
祖安加西亚今场共有6次扑敷。法新社
祖安加西亚今场共有6次扑敷。法新社
祖安加西亚今场共有6次扑敷。法新社
祖安加西亚倒戈力保不失。路透社
祖安加西亚倒戈力保不失。路透社
祖安加西亚倒戈力保不失。路透社
祖安加西亚倒戈力保不失。路透社

然而此子越嘘越出色，6次救出对方禁区内的施射，成功阻止对手1.54球的预期入球值，包括一次单刀面对敌军两名球员，成功化解拍走皮球。另一次他在禁区内推跌队友谢拉特马田，令后者在跌下时刚好封堵爱斯宾奴球员的射门，临场应变非常出色。此外，他还2次出击成功，以及有2次解围，赛后当选比赛最佳球员。

祖安加西亚单刀面对敌军两名球名，成功化解。影片截图
祖安加西亚单刀面对敌军两名球名，成功化解。影片截图
祖安加西亚单刀面对敌军两名球名，成功化解。影片截图
祖安加西亚单刀面对敌军两名球名，成功化解。影片截图
祖安加西亚还推跌队友谢拉特马田，让他封堵射门。网上图片
祖安加西亚还推跌队友谢拉特马田，让他封堵射门。网上图片
祖安加西亚还推跌队友谢拉特马田，让他封堵射门。路透社
祖安加西亚还推跌队友谢拉特马田，让他封堵射门。路透社

表现回应当选最佳球员

巴塞正是靠他力保不失，最终于末段连入两球赢2:0，在新一年第一击旗开得胜。锋将丹尼尔奥莫大赞他：「加西亚太不可思议了，他是一名顶级门将。面对旧主的球迷，他踢出一场非常精彩的比赛，还完成了零封，他帮助我们很多。」贡献2次助攻的费明卢比斯亦指今场对加西亚是艰难的一仗，压力非常大，但他踢了一场伟大的比赛。」

不少爱斯宾奴球迷举起老鼠图案的纸张，嘲讽他为「过街老鼠」。网上图片
不少爱斯宾奴球迷举起老鼠图案的纸张，嘲讽他为「过街老鼠」。网上图片
爱斯宾奴球迷嘲讽祖安加西亚为「老鼠」。网上图片
爱斯宾奴球迷嘲讽祖安加西亚为「老鼠」。网上图片
爱斯宾奴球迷嘲讽祖安加西亚为「老鼠」。网上图片
爱斯宾奴球迷嘲讽祖安加西亚为「老鼠」。网上图片
爱斯宾奴球迷嘲讽祖安加西亚为「老鼠」。网上图片
爱斯宾奴球迷嘲讽祖安加西亚为「老鼠」。网上图片

