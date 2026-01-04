英超│韦斯咸送包尾大幡狼队首胜 传再换帅炒纽奴 旧将比历回归救火

韦斯咸周六英超作客0:3大败予狼队，将联赛不胜走势增至9场之余，还让后者去到第20轮终于取得联赛首胜，认真羞家。英国媒体《talkSPORT》赛后传出，铁锤帮希望再度换帅，辞退9月尾才上任的领队纽奴(Nuno Espirito Santo)，找来深受球迷欢迎的旧将兼旧帅比历(Slaven Bilic)回归救火。

韦斯咸英超9场不胜

面对赛前仅得3分的狼队，韦斯咸净吞3蛋之余，全场更没有中目标攻门，表现远不及应有水准，认真失礼。连同今仗，该队自11月初主场3:2击败升班马般尼后，已连续9轮英超不胜，期间只取得4和5负的劣绩，20轮仅得14分，目前于积分榜排18位，比17位的诺定咸森林少4分。

传再易帅揾比历回归

铁锤帮于9月尾辞退领队朴达，找来纽奴接手，可是球队越踢沉，在其麾下15场各赛事只有2胜5和8负，胜率低见13.33%。英国媒体《talkSPORT》报导，该队管理层意识到问题严重，为了护级前景有意再度换帅，辞退纽奴并找来曾效力球会一季兼带队踢过2年的比历回归，希望这位深得韦斯咸球迷喜爱的克罗地亚教头可以扭转局势。消息称韦斯咸另一位旧将卡域克，亦在球会考虑之列。

纽奴今季2次被炒

如果韦斯咸再次易帅，纽奴将会是今季内第2次被英超球队辞退，他在9月初遭森林解雇。同时这支伦敦球会亦会成为本季英超第2支两度更换教头的球队，森林踢走纽奴后，请来普斯迪高古，可是1个月后又辞退后者，聘请戴治接手。

纽奴如果被韦斯咸辞退，将会是今季英超第2次下台。法新社

传韦斯咸希望旧将比历回归救火。法新社

比历踢过亦教过韦斯咸，深受球迷欢迎。法新社