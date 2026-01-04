英超│迪格兰赖斯复出入2球 联赛首梅开二度解放技能包 阿迪达：「佢没有上限﹗」

周六英超，阿仙奴凭伤愈复出的中场迪格兰赖斯梅开二度，作客3:2击败般尼茅夫，顺利全取3分。今场是赖斯首度于英超梅开二度，还要是刚克服膝伤回归，就踢足全场并成为赢波功臣，解放技能包，领队阿迪达大赞他是一位没有上限的球员，已成为顶级中场。

英超累积4球 追平上季总和

迪格兰赖斯因为膝伤，过去两轮赢白礼顿和阿士东维拉，他都没有上阵，今仗赛前未知能否复出，最后赶及出场。此子未有十足状态，但仍然踢足全场，并在下半场两度后上撞射得手，带领球队击败般尼茅夫全取3分。这名26岁英格兰中场首度于英超梅开二度，今季20轮英超18次上阵共入4球，是上季联赛全季总和。

解放后上射门技能包

赖斯向来并非擅于后上入楔的中场球员，今仗2次去到敌军心藏地带起脚，时机和洞察力恰到好处，继罚球造诣越来越精湛后，再解放另一项技能包，成为更全面的中场球员，枪手领队阿迪达大赞他没有上限：「我记得这是他生涯首次于英超梅开二度，两个入球都非常精彩。他不断为自己的比赛增添新内容，持续丰富自己在队中的角色，我完全看不到他的上限在那里。在我看内，他肯定是一位世界顶级中场。」同时阿帅亦欣赏赖斯的争胜心，为赶及复出尽极大努力，原本不知道他今仗可坚持多久，最终踢足全场。

赖斯解放后上入球的技能包。路透社

阿迪达大赞没有上限

而赖斯本人亦欣喜取得入球：「能在关键胜利中梅开二度，感觉真的很棒。我为这2个入球感到高兴，但更重要的是全取3分，因为般尼茅夫是一支非常出色的球队，特别是主场作战时。」

