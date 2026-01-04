英超│阿仙奴再赢联赛5连胜 队内开始倾夺冠话题 马度基：「要承受冲冠压力﹗」

阿仙奴在周六(3日)英超作客3:2险胜般尼茅夫，联赛已重上正轨连赢5场，暂时在榜首有6分优势。该队翼锋马度基坦言，球队在更衣室内已开始倾谈夺冠的话题，但他亦指明白之后在冲冠旅途一定会面对压力，他们已准备好应对。

枪手英超5连胜

由第7轮起一直高踞榜首的阿仙奴，在11月至12月初一度走势下滑，期内5轮英超只有2胜2和1负，分别作客赛和新特兰和车路士，以及造访阿士东维拉输1:2，榜首优势大幅缩减。幸好这支伦敦球会及时止跌回升，由第16轮主场2:1赢狼队起，联赛已5连胜，包括在圣诞新年快车赛期连杀白礼顿维拉和般尼茅夫，现时比次席维拉多6分，再次将领先优势拉开。

马度基指队内开始讨论夺冠

而英超已踢到20轮，已经过了一半，马度基坦言队内开始讨论夺冠的话题：「当然会倾，我觉得这是必要的。因为我们在积分榜领跑，其他球队在追赶我们。」然而枪手已22年未赢过英超冠军，过去几年多次在末段崩盘失冠，所以马度基指他已预计到冲冠压力即将来临：「我们必须坦然接受，冲击冠军会带来的压力。」我们要做的就是专注做好自己，一场场赢下去，这就是我们接下来的目标。」

