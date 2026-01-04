Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴再赢联赛5连胜 队内开始倾夺冠话题 马度基：「要承受冲冠压力﹗」

足球世界
更新时间：09:54 2026-01-04 HKT
发布时间：09:54 2026-01-04 HKT

阿仙奴在周六(3日)英超作客3:2险胜般尼茅夫，联赛已重上正轨连赢5场，暂时在榜首有6分优势。该队翼锋马度基坦言，球队在更衣室内已开始倾谈夺冠的话题，但他亦指明白之后在冲冠旅途一定会面对压力，他们已准备好应对。

枪手英超5连胜

由第7轮起一直高踞榜首的阿仙奴，在11月至12月初一度走势下滑，期内5轮英超只有2胜2和1负，分别作客赛和新特兰和车路士，以及造访阿士东维拉输1:2，榜首优势大幅缩减。幸好这支伦敦球会及时止跌回升，由第16轮主场2:1赢狼队起，联赛已5连胜，包括在圣诞新年快车赛期连杀白礼顿维拉和般尼茅夫，现时比次席维拉多6分，再次将领先优势拉开。

马度基指队内开始讨论夺冠

而英超已踢到20轮，已经过了一半，马度基坦言队内开始讨论夺冠的话题：「当然会倾，我觉得这是必要的。因为我们在积分榜领跑，其他球队在追赶我们。」然而枪手已22年未赢过英超冠军，过去几年多次在末段崩盘失冠，所以马度基指他已预计到冲冠压力即将来临：「我们必须坦然接受，冲击冠军会带来的压力。」我们要做的就是专注做好自己，一场场赢下去，这就是我们接下来的目标。」

相关报导：英超｜阿仙奴3：2般尼茅夫 赖斯梅开二度体坛早报｜阿仙奴、维拉分途取胜 狼队英超开斋 巴塞击败爱斯宾奴

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
13小时前
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
石硖尾邨单位起火酿1死5伤 近200人疏散
突发
1小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
20小时前
元旦起个人存取款超5万毋须登记。 中新社
元旦起个人存取款超5万毋须登记
即时中国
2026-01-03 08:33 HKT
据报马杜罗抵达纽约 赤脚戴头套落机 被押往布鲁克林拘留中心。
空袭委内瑞拉｜据报马杜罗抵达纽约基地 赤脚戴头套落机 被押往布鲁克林拘留中心
即时国际
3小时前
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
20小时前
美军派逾150架飞机突袭，生擒马杜罗夫妇。图为美国参谋长联席会议主席凯恩将军。
空袭委内瑞拉｜美军逾150架飞机突袭 马杜罗夫妇官邸投降被抓获
即时国际
7小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
23小时前
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
影视圈
16小时前