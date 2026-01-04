Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜巴塞隆拿末段4分钟内入两球 2：0挫爱斯宾奴

足球世界
更新时间：07:35 2026-01-04 HKT
发布时间：07:35 2026-01-04 HKT

巴塞隆拿今晨于西甲作客爱斯宾奴，凭末段两个入球，以2：0击败对手。巴塞赛后以49分续排榜首，踢多场下领先次席的皇家马德里7分。

加西亚上半场两献精彩扑救

爱斯宾奴于20分钟有黄金机会，罗拔图费兰迪斯接应直线突破越位，半单刀下起脚，被巴塞门将祖安加西亚挡出。39分钟，加西亚再献精彩扑救；爱斯宾奴的皮亚米拿接应左路传中，近头槌劲顶，加西亚反应快将皮球托出底线。两军半场互交白卷。

罗拔仔Chip射破网。路透社
奥莫为巴塞打开纪录。路透社
拉舒福特半场被换走，入替的卢比斯有两记助攻。路透社
加西亚托走米拿的近门头槌。路透社
奥莫、罗拔仔妙射破门

巴塞于70分钟一次左路角球极具威胁，但艾利加西亚近门施射，被爱斯宾奴门将迪米杜域挡出。76分钟到爱斯宾奴的机会，卡路士罗美路K角位烫远柱，被祖安加西亚飞身扑走。巴塞在末段4分钟内入两球奠胜，先是86分钟丹尼尔奥莫在K角位附近起脚妙射，皮球弯向远柱死角入网。90分钟，罗拔利云度夫斯基于小禁区接应右路传中，巧妙Chip射入网。巴塞这两个入球，均来自费明卢比斯的助攻，他是于半场时后备入替拉舒福特。

最终巴塞以2：0击败爱斯宾奴，赛后以16胜1和2负得49分，续排西甲榜首，踢多场下领先第2位的皇马7分；皇家马德里将于今晚主场迎战贝迪斯。爱斯宾奴则以10胜3和5负得33分，排在第5位。

