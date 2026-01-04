Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城要再等 伊拉奥拿：料施美安下场续代表般尼茅夫上阵

足球世界
更新时间：07:12 2026-01-04 HKT
发布时间：07:12 2026-01-04 HKT

冬季转会窗已经展开，般尼茅夫的安东尼施美安预料将以6500万转投曼城。但这一单交易仍未落实，般尼茅夫领队伊拉奥拿表示：「我预料他下场会继续上阵，施美安仍然是己队球员。」

般尼茅夫周三深夜斗热刺

般尼茅夫今晨主场以2：3不敌阿仙奴，施美安正选上阵并踢足全场。早前传出曼城与般尼茅夫协议好，施美安会在踢完对阿仙奴这一场后转会，但般尼茅夫领队伊拉奥拿赛后谈及爱将时表示：「目前情况并无改变，我预计他会在下一场上阵。外界有很多流言蜚语，我无法控制。施美安仍然是己队球员，除非有人告诉我他不再是了，否则他会继续上场。」般尼茅夫下一场将于周三深夜主场迎战热刺。

施美安今晨斗阿仙奴踢足全场。路透社
施美安今晨斗阿仙奴踢足全场。路透社
施美安势将转投曼城。路透社
施美安势将转投曼城。路透社
伊拉奥拿不满球证判决，完场后与对方理论。路透社
伊拉奥拿不满球证判决，完场后与对方理论。路透社

至于今晨的败仗，伊拉奥拿表示：「这是我们近来经常出现的感觉，表现出色却未能取胜。今天被阿仙奴攻入3球，但其实对手的机会不算多。今场比赛踢成均势，我们上半场表现较佳，阿仙奴则主导了下半场。可以两度攻破阿仙奴大门非常困难，但最终一分未取令人感到沮丧。」他又不满球证的判决：「我对球证相当失望。阿仙奴第3个入球源自一个根本不成立的罚球。完场后的激烈投诉，是因为我们认为球证犯了错，他在施美安控球进攻时鸣笛完场。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
10小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
17小时前
马杜罗（Nicolas Maduro）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。 路透社资料图
空袭委内瑞拉｜马杜罗及其妻在纽约被起诉毒品恐怖主义等罪 由军舰送往美国
即时国际
8小时前
路透社
空袭委内瑞拉｜特朗普：美国将暂管委内瑞拉 直至安全过渡 若有需要将发动第二轮攻击
即时国际
6小时前
元旦起个人存取款超5万毋须登记。 中新社
元旦起个人存取款超5万毋须登记
即时中国
22小时前
佛州民众等候特朗普对空袭委内瑞拉一事作出回应。 路透社
空袭委内瑞拉｜中国外交部强烈谴责：对美方悍然对一国总统动手深表震惊
即时国际
8小时前
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
影视圈
13小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
委内瑞拉首都加拉加斯发生爆炸后，士兵们在总统府周围警戒。 美联社
空袭委内瑞拉｜马杜罗「闪电式」被擒 委内瑞拉军力到底如何？
即时国际
7小时前