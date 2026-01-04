英超｜曼城要再等 伊拉奥拿：料施美安下场续代表般尼茅夫上阵

冬季转会窗已经展开，般尼茅夫的安东尼施美安预料将以6500万转投曼城。但这一单交易仍未落实，般尼茅夫领队伊拉奥拿表示：「我预料他下场会继续上阵，施美安仍然是己队球员。」

般尼茅夫周三深夜斗热刺

般尼茅夫今晨主场以2：3不敌阿仙奴，施美安正选上阵并踢足全场。早前传出曼城与般尼茅夫协议好，施美安会在踢完对阿仙奴这一场后转会，但般尼茅夫领队伊拉奥拿赛后谈及爱将时表示：「目前情况并无改变，我预计他会在下一场上阵。外界有很多流言蜚语，我无法控制。施美安仍然是己队球员，除非有人告诉我他不再是了，否则他会继续上场。」般尼茅夫下一场将于周三深夜主场迎战热刺。

施美安今晨斗阿仙奴踢足全场。路透社

施美安势将转投曼城。路透社

伊拉奥拿不满球证判决，完场后与对方理论。路透社

至于今晨的败仗，伊拉奥拿表示：「这是我们近来经常出现的感觉，表现出色却未能取胜。今天被阿仙奴攻入3球，但其实对手的机会不算多。今场比赛踢成均势，我们上半场表现较佳，阿仙奴则主导了下半场。可以两度攻破阿仙奴大门非常困难，但最终一分未取令人感到沮丧。」他又不满球证的判决：「我对球证相当失望。阿仙奴第3个入球源自一个根本不成立的罚球。完场后的激烈投诉，是因为我们认为球证犯了错，他在施美安控球进攻时鸣笛完场。」