英超｜阿仙奴3：2般尼茅夫 赖斯梅开二度

阿仙奴今晨于英超作客般尼茅夫，以3：2反胜对手，续在榜首领先。争标对手曼城将于今晚深夜斗车路士，今场梅开二度的迪格兰赖斯表示有时间的话会看这场比赛，但目前仍以专注自己的表现为优先。

加比尔将功补过

阿仙奴于10分钟失守，守将加比尔马加希斯犯错，毫无压力下将皮球交予禁区顶的敌将艾云尼尔臣，后者轻松射入。加比尔于16分钟将功补过，马度基于右路落底线传中，马天尼利的射门被挡，加比尔补射破网，助阿仙奴扳平1：1完半场。

加比尔犯错，令阿仙奴先失守。路透社

加比尔将功补过，为阿仙奴扳平1：1。路透社

赖斯下半场梅开二度。路透社

「兵工厂」中场赖斯于下半场梅开二度，先是54分钟接应马田奥迪加特的横传，于禁区顶冲前第一时间撞射破网，及后是71分钟，赖斯接应布卡约沙卡的底线地波传中，第一时间起脚破网，助阿仙奴反超前3：1。般尼茅夫于76分钟追近比数，高洛比于禁区外施射，射破阿仙奴门将大卫拉耶的十指关。但阿仙奴最终保住3：2的胜局，以15胜3和2负得48分续排榜首，领先次席的阿士东维拉6分；第3位的曼城少踢一场下落后7分。般尼茅夫以5胜8和7负得23分，暂列第15位。

赖斯谈争标：专注自己表现

赢波功臣赖斯赛后表示：「今季我入球不算多，只有两球进帐，所以今天能梅开二度非常重要。今场意义重大，如果未能胜利，上场击败维拉就变得毫无意义。今场胜仗让我们处于极佳的位置，必须保持气势，目前球队的状态非常理想。」曼城将于今晚深夜大战车路士，赖斯说：「有时间的话或者会看，但现阶段我只专注自己。虽然这听起来像是老生常谈，但赛程实在太密，我们不能过分纠结于其他球队的表现。」