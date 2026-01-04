英超｜狼队终于开斋！联赛第20轮3：0挫韦斯咸

英超踢到第20轮，狼队终于取得首胜。狼队今晨主场迎战前主帅纽奴领军的韦斯咸，凭上半场3个入球，以3：0大胜「锤仔帮」。

黄喜灿传射建功

狼队于4分钟打开纪录，黄喜灿于左路地波传中，祖汉阿里亚斯第一时间铲射入网。狼队于29分钟获得12码，马迪奥斯文尼与韦斯咸的苏加图马加沙同时伸脚抢波，但马加沙踢中文尼输12码；狼队由刚献助攻的黄喜灿操刀，地波射中间入网，助球队领先2：0。37分钟，狼队前锋艾洛高达尼接应右路传中，无人看管下近门顶头槌，但韦斯咸门将艾路拿反应极快，用脚挡走皮球。

狼队半场入3球

但韦斯咸始终逃不过再失波的命运。41分钟，马迪奥斯文尼于禁区边起脚，地波射近柱，射破艾路拿的十指关。狼队半场遥遥领先3：0。韦斯咸今场较有威胁的埋门出现在48分钟，查洛保云接应右路传中施展倒挂，但皮球高出。狼队则在下半场有几次远射，但均被艾路拿化解。

黄喜灿传射建功。路透社

艾华士对能以胜仗报答球迷表示高兴。路透社

狼队3：0韦斯咸。路透社

纽奴就大败向球迷道歉。路透社

韦斯咸近9场不胜

最终狼队以3：0大胜韦斯咸，续上场赛和曼联后再有分落袋，今场更是他们今季英超首胜。狼队赛后以1胜3和16负得6分续排包尾，落后第19位的般尼6分；般尼同日以0：2不敌白礼顿。韦斯咸近9场英超不胜（4和5负），以3胜5和12负得14分，排在第18位，落后第17位的诺定咸森林4分。

纽奴向球迷道歉：令人难堪

狼队领队艾华士赛后表示：「有进步，很高兴能以胜仗报答球迷，他们等了很久。我为球员感到高兴，因为他们非常努力，我们一直在进步，今日的战果是对这份辛勤付出的最佳回报。新一年开始，这或许全新的起点。我不觉得这段时间的连败如外界所说的负面。我依然充满活力，非常享受这份工作以及眼前的挑战。」韦斯咸主帅纽奴则为落败向球迷道歉：「简直是令人难堪，除了对不起，我无话可说，我们今天的表现完全不达标。」