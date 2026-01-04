Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜狼队终于开斋！联赛第20轮3：0挫韦斯咸

足球世界
更新时间：06:04 2026-01-04 HKT
发布时间：06:04 2026-01-04 HKT

英超踢到第20轮，狼队终于取得首胜。狼队今晨主场迎战前主帅纽奴领军的韦斯咸，凭上半场3个入球，以3：0大胜「锤仔帮」。

黄喜灿传射建功

狼队于4分钟打开纪录，黄喜灿于左路地波传中，祖汉阿里亚斯第一时间铲射入网。狼队于29分钟获得12码，马迪奥斯文尼与韦斯咸的苏加图马加沙同时伸脚抢波，但马加沙踢中文尼输12码；狼队由刚献助攻的黄喜灿操刀，地波射中间入网，助球队领先2：0。37分钟，狼队前锋艾洛高达尼接应右路传中，无人看管下近门顶头槌，但韦斯咸门将艾路拿反应极快，用脚挡走皮球。

狼队半场入3球

但韦斯咸始终逃不过再失波的命运。41分钟，马迪奥斯文尼于禁区边起脚，地波射近柱，射破艾路拿的十指关。狼队半场遥遥领先3：0。韦斯咸今场较有威胁的埋门出现在48分钟，查洛保云接应右路传中施展倒挂，但皮球高出。狼队则在下半场有几次远射，但均被艾路拿化解。

黄喜灿传射建功。路透社
黄喜灿传射建功。路透社
艾华士对能以胜仗报答球迷表示高兴。路透社
艾华士对能以胜仗报答球迷表示高兴。路透社
狼队3：0韦斯咸。路透社
狼队3：0韦斯咸。路透社
纽奴就大败向球迷道歉。路透社
纽奴就大败向球迷道歉。路透社

韦斯咸近9场不胜

最终狼队以3：0大胜韦斯咸，续上场赛和曼联后再有分落袋，今场更是他们今季英超首胜。狼队赛后以1胜3和16负得6分续排包尾，落后第19位的般尼6分；般尼同日以0：2不敌白礼顿。韦斯咸近9场英超不胜（4和5负），以3胜5和12负得14分，排在第18位，落后第17位的诺定咸森林4分。

纽奴向球迷道歉：令人难堪

狼队领队艾华士赛后表示：「有进步，很高兴能以胜仗报答球迷，他们等了很久。我为球员感到高兴，因为他们非常努力，我们一直在进步，今日的战果是对这份辛勤付出的最佳回报。新一年开始，这或许全新的起点。我不觉得这段时间的连败如外界所说的负面。我依然充满活力，非常享受这份工作以及眼前的挑战。」韦斯咸主帅纽奴则为落败向球迷道歉：「简直是令人难堪，除了对不起，我无话可说，我们今天的表现完全不达标。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
10小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
17小时前
马杜罗（Nicolas Maduro）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。 路透社资料图
空袭委内瑞拉｜马杜罗及其妻在纽约被起诉毒品恐怖主义等罪 由军舰送往美国
即时国际
8小时前
路透社
空袭委内瑞拉｜特朗普：美国将暂管委内瑞拉 直至安全过渡 若有需要将发动第二轮攻击
即时国际
6小时前
元旦起个人存取款超5万毋须登记。 中新社
元旦起个人存取款超5万毋须登记
即时中国
23小时前
佛州民众等候特朗普对空袭委内瑞拉一事作出回应。 路透社
空袭委内瑞拉｜中国外交部强烈谴责：对美方悍然对一国总统动手深表震惊
即时国际
8小时前
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
影视圈
13小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
委内瑞拉首都加拉加斯发生爆炸后，士兵们在总统府周围警戒。 美联社
空袭委内瑞拉｜马杜罗「闪电式」被擒 委内瑞拉军力到底如何？
即时国际
7小时前