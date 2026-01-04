英超｜维拉3：1森林 麦甘尼梅开二度：或是另一次11连胜之始

阿士东维拉昨晚于英超主场迎战诺定咸森林，以3：1击败对手，比曼城多踢一场下暂时升上次席。今场梅开二度的麦甘尼表示，经历上场惨败予阿仙奴后，「今场或是另一次11连胜之始」。

屈坚斯近3场入4球

维拉甫开赛便有黄金机会，2分钟他们在前场紧逼，森林后卫尼高威廉斯在己队禁区内传球被截，维拉的奥尼屈坚斯近门起脚，森林门将约翰域陀反应快用脚挡走。30分钟到森林的机会，但奥马利赫捷臣在禁区顶的射门，被维拉门将达米安马天尼斯横身扑出。维拉在上半场补时1分钟开纪录，屈坚斯在禁区顶施射破网，个人近3场入第4球。维拉半场领先1：0。

基比斯韦特为森林追成落后1：2。路透社

麦甘尼梅开二度。路透社

森林门将域陀走出禁区外，但阻不了麦甘尼起脚。路透社

屈坚斯近3场入4球。路透社

森林门将域陀犯错

维拉于49分钟扩大领先优势，约翰麦甘尼接应右路横射，第一时间撞射破网。森林于61分钟扳回一城，基比斯韦特突破越位，接应巴克华的直线后推入禁区，射破马天尼斯的十指关。维拉于73分钟奠定胜局，泰利文斯传球于麦甘尼，森林门将域陀走出禁区外阻截，但与麦甘尼有一段距离；后者推横射入空门，个人梅开二度。

维拉暂压曼城升次席 多踢一场

维拉最终以3：1击败森林，以13胜3和4负得42分，暂时以1分压过曼城升上次席，但踢多一场；维拉与榜首阿仙奴同样踢了20场，落后对方6分。森林则吞下英超4连败，以5胜3和12负得18分，排在第17位。梅开二度的麦甘尼表示，今场是经过上一役大败予阿仙奴后的回应：「那场是糟糕的赛果，今场或是另一次11连胜之始……领队今早对我很严厉，幸好我最终梅开二度。现在我们可以舒舒服服地坐下来，观看其他比赛了。」