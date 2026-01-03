Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

省港杯│港队互射12码不敌广东队失冠 黄威罚球直射破网精彩 惜互射12码宴客

足球世界
更新时间：18:53 2026-01-03 HKT
发布时间：18:53 2026-01-03 HKT

第44届省港杯次回合，今午(3日)在广州南沙大湾区文化体育中心上演，港队作客广东队半场落后2球下，凭孙铭谦的入球，加上黄威罚球直射破网，最终赛和2:2，两回合计4:4打成平手。然而港队互射12码输3:5，黄威尾轮主射高出惨成悲情人物。

广东队半场领先2:0

主场出击的广东队甫开赛即采取主动，多次远射制造威胁，并靠易县龙于禁区内搏到港队中坚劳烈斯犯规获得12码，由队长姜至鹏主射中鹄先开纪录。广东队之后再把握港队于中后场犯错，易县龙禁区要右脚施射，庞焯熙以皮球拍入网窝，领先2:0返回更衣室。

港队半场落后0:2。香港足总图片

黄威射入世界波扳平

港队暂代教练卢比度半场孤注一掷，一口气换入颜卓彬、刘家乔和黄威，成为追和关键。颜卓彬先在前场一记直线妙传，孙铬谦快速杀入禁区扭过广东队门将袁建锐射入，追成1:2。港队及后于进攻左路近底线位置获得罚球，黄威主射直接弯入远柱破网，凭这个世界波罚球追和2:2。

互射12码杜度、黄威宴客

两回合同样赛和2:2，总比数4:4，需要立即互射12码分胜负。港队教练卢比度在法定时间末段，特意换入伍玮谦代替庞焯熙把关，不过未见效果，广东队头4轮姜至鹏、侯煜、黎乐航和海界清全部射入，反观港队米高、刘家乔和颜卓彬中鹄，但杜度主射被扑出再中柱不入，第5轮的黄威劲射高出，最终极刑大战输3:5，无缘锦标，而广东队连续3届封王。

