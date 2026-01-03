法甲│朗斯击败图卢兹成为半程冠军 数据显示挨唔到尾
法甲周五歇冬后重开，朗斯作客3:0击败上半场已踢少一人的图卢兹，全取3分。而本轮是第17轮比赛，朗斯累积40分续居榜首，领先周日才出赛的巴黎圣日耳门4分，锁定成为半程冠军。然而过去9届法甲，有2届由圣日耳门以外的球队成为首循环盟主，最终都未能捧杯，力争5连霸的PSG可以松一口气。
朗斯下半场连入3球取胜
图卢兹前锋艾马臣于23分钟因粗野拦截直接领红牌出场，主队踢少一人下虽然挨到半场互交白卷，不过朗斯在下半场发力，由锋将韦斯利沙特、艾迪恩汤马臣和守将加尼奥各入一球，轻松大胜3:0，取得今季法甲第13场胜仗。
非PSG拎半程冠军挨唔到尾
朗斯完成17轮后，以13胜1和3负累积40分，继续高踞榜首，比明晚主场对巴黎FC的巴黎圣日耳门多4分，锁定成为半程冠军，打破后者连续4届取得首循环冠军的垄断局面。然而PSG球迷无需担心，皆因过去9届的法甲半程冠军，有2届最终未能夺冠，分别是2016至17球季的朗斯，季尾得第3名；2020至21球季里昂，以第9名完季。9届之中有7届最终顺利封王，无独有偶全部都是圣日耳门录得。
