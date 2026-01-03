沙特联│C朗拿度26年第一击吃闷棍 艾纳斯输波兼无入球、助攻

C朗拿度(Cristiano Ronaldo，简称C朗，又译C罗纳尔多)在2026年第一击惨吃闷棍，他效力的艾纳斯周五在沙特阿拉伯联赛作客2:3不敌吉达艾阿里，录得今季联赛首败，自己又未能取得入球和助攻，没有任何收获。

艾纳斯录得今季联赛首败

艾纳斯今场作客吉达艾阿里，甫开赛20分钟已被主队的英格兰射手艾云东尼两度破网。该队完半场前由中坚艾安利头顶脚踢梅开二度扳平，可是换边后又在一次防守死球时走甩敌卫迪美尔，被他在小禁区轻松顶入，再度落后。双方在下半场补时阶段各有一人被逐，但没有影响赛果，艾纳斯最终输2:3。

C朗拿度无入球、助攻

今场是艾纳斯在本季沙特联首败，他们在头11轮收录10胜1和，如果次席希拉尔本轮作客击败达马克FC，其榜首位置更会拱手相让。而C朗拿度今场踢足90分钟，4次起脚都未能命中目标，一次接应队友的妙传控球甩球，错失单刀机会，联赛连续9轮有入球的走势断榄。同时他今场没有助攻，2026年第一击在没有直接参与入球下吞下败仗。