Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼城同般尼茅夫协议好 施美安今晚对完阿仙奴先加盟

足球世界
更新时间：14:02 2026-01-03 HKT
发布时间：14:02 2026-01-03 HKT

般尼茅夫翼锋安东尼施美安(Antoine Semenyo)加盟曼城一事，近两日没有进展。意大利转会专家罗马诺透露，般尼茅夫和蓝月已就交易达成协议，只是正在寻找合适的时间，双方如今协议好，此子今晚英超主场为球队踢完阿仙奴，帮准东家对抗争标竞争对手后，就会接受体测和签约，正式成为蓝月一员。(Now621、611台周日凌晨1:30直播)

曼城、般尼茅夫协商时机

曼城于12月尾已开始接触般尼茅夫和施美安，商讨加盟事宜，除夕之前三方已达成口头协议，蓝月将会向般尼茅夫支付6,500万镑的解约金，球员本人亦与准东家倾妥合约细节。然而交易在过去2天没有进展，罗马诺周五就在个人Youtube频道上表示，般尼茅夫和曼城一直关系良好，大家都希望继续保持合作关系，近2日一直协商交旺的最佳时间。

今晚帮手对阿仙奴

罗马诺指出两队同意在今晚英超主场对阿仙奴时，施美安为般尼茅夫最后一次上阵，之后就会到曼彻斯特体测，并签约成为蓝月一员。此举可谓一举两得，施美安可以在主场向般尼茅夫球迷道别，曼城亦可以靠他的力量帮手对抗争标竞争对手阿仙奴。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
23小时前
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
1小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
5小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
影视圈
5小时前
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
投资理财
8小时前
01:00
六旬投资公司老板薄扶林水塘失踪4日 救援人员通宵搜索今晨寻回送院
突发
4小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
时事热话
3小时前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
01:06
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
5小时前