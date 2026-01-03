英超│曼城同般尼茅夫协议好 施美安今晚对完阿仙奴先加盟

般尼茅夫翼锋安东尼施美安(Antoine Semenyo)加盟曼城一事，近两日没有进展。意大利转会专家罗马诺透露，般尼茅夫和蓝月已就交易达成协议，只是正在寻找合适的时间，双方如今协议好，此子今晚英超主场为球队踢完阿仙奴，帮准东家对抗争标竞争对手后，就会接受体测和签约，正式成为蓝月一员。(Now621、611台周日凌晨1:30直播)

曼城、般尼茅夫协商时机

曼城于12月尾已开始接触般尼茅夫和施美安，商讨加盟事宜，除夕之前三方已达成口头协议，蓝月将会向般尼茅夫支付6,500万镑的解约金，球员本人亦与准东家倾妥合约细节。然而交易在过去2天没有进展，罗马诺周五就在个人Youtube频道上表示，般尼茅夫和曼城一直关系良好，大家都希望继续保持合作关系，近2日一直协商交旺的最佳时间。

今晚帮手对阿仙奴

罗马诺指出两队同意在今晚英超主场对阿仙奴时，施美安为般尼茅夫最后一次上阵，之后就会到曼彻斯特体测，并签约成为蓝月一员。此举可谓一举两得，施美安可以在主场向般尼茅夫球迷道别，曼城亦可以靠他的力量帮手对抗争标竞争对手阿仙奴。