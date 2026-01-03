英超│艾摩廉向曼联高层放话 放明奈一度要引援补充

曼联中场新星明奈(Kobbie Mainoo)冬季转会窗是否离队一事，继续成为热话，有传此子已向球会表达离队意愿，更指他倾向永久转会离开。意大利转会专家罗马诺指，红魔领队鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)不反对明奈离队，但他已向高层明确表示，一定要找到替代球员，才可以放行。

明奈希望1月离开

明奈今季上半季的出场时间少，19轮英超仅11次出场，全部都是替补身份上阵，未试过正选。这名20岁英格兰中场新星为了在争取今夏参加美加墨世界杯，希望在冬窗他投取得更多上阵时间，最初是想以借用身份离开，但《每日邮报》近日透露，他已转为考虑永久转会离开母会曼联，当中以意甲卫冕冠军拿玻里对他最有兴奋。

艾摩廉放话先买后卖

意大利转会专家罗马诺周五在个人Youtube频道表示，红魔领队鲁宾艾摩廉已向球会高层表明立场，在未找到合适的替代者前，坚决反对任何一名关键球员离队。如果球会引进到具有同等水平，甚至更适合的人选，愿意放人。

红魔青睐多位中场

曼联目前青睐多位中场球员，包括沙特拉阿伯豪门希拉尔的葡萄牙中场鲁宾尼维斯、马德里体育会的英格兰防守中场干拿加历查，以及爱华顿的前红魔青训中场占士加拿。

曼联其中一个引援目标，是旧将占士加拿。法新社

