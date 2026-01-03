英超│连格叫曼联全力支持艾摩廉 「有佢无理由拎唔到欧联席位」

前曼联锋将连格(Jesse Lingard)，近日接受英国媒体《天空体育》访问时除了大谈近况，亦有谈论母会今季的表现。连格大赞领队鲁宾艾摩廉，指他是一位战术思路出色、能力出众的领队，有他带领球队，我完全看不出球队有甚理由未能取得下季欧联席位。

连格大赞艾摩廉

曼联青训出生的连格，于2022年离开母会，效力诺定咸森林一季后，再越洋加盟韩职FC首尔，踢了两季在2025年尾约满离队。他在南韩仍一直留意母会曼联的新闻，并大赞现任领队鲁宾艾摩廉：「曼联现在有位战术思路清晰、能力出众的领队，所以我完全看不出，他们今季未能取得欧联资格的理由。」

找不到无缘欧联资格的理由

连格更指曼联应好好珍惜艾摩廉，球队的确会偶然输波，但这是成长过程中不可避免的经历，一定要坚定不移地去支持他。

曼联领队鲁宾艾摩廉。AP

连格叫曼联好好珍惜艾廥廉。法新社

连格叫曼联好好珍惜艾廥廉。法新社