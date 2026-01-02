英超│车路士打包斯特拉斯堡教练团 两队同一位老细易掌握

车路士在周四元旦日辞退领队马列斯卡后，没有公布继任人选，亦无安排看守主帅暂时接任。消息人士透露蓝狮已和另一位教头达成协议，该人正是车路士老板旗下另一支球队、斯特拉斯堡的罗仙尼亚(Liam Rosenior)，据报蓝狮会将门将教练以外，整个教练团队打包，高层们并不在乎挖角对斯特拉斯堡的影响。

传车路士已和一位教练达成协议

英国媒体周三传出车路士与马列斯卡关系突然恶化后，会在元旦日有所行动，最终真的辞退这名意大利籍教头。球队周日英超便要作客曼城，但会方没有公布继任人和看守人选，一位接近蓝狮的消息人士透露：「如果球会突然解雇马列斯卡，那是因为他们已经与一位教练达成协议。」

罗仙尼亚带整个教练团加盟

法国《队报》称蓝狮下一任主帅是斯特拉斯堡教头罗仙尼亚，双方谈判进展顺利，有望斗曼城前公布。斯特拉斯堡和车路士同样由清湖资本拥有，蓝狮的领导层相中了罗仙尼亚擅于发掘年青球员，加上他顺从老板的特点，认为由他接掌球队最合适不过。

老细唔在乎斯特拉斯堡

知情人士指罗仙尼亚将会带同整个教练团队加盟蓝狮，唯独门将教练施巴斯坦文尼斯不会随行。此举肯定会大大影响斯特拉斯堡的成绩和竞争力，但车路士体育总监之一云史丹利根本不在乎这支现居法甲第7位球队的成绩，大家同一集团，只关心车路士的利益。

车路士周日将会斗曼城，罗仙尼亚料在比赛前接手球队。路透社

车路士周日将会斗曼城，罗仙尼亚料在比赛前接手球队。路透社

车路士周日将会斗曼城，罗仙尼亚料在比赛前接手球队。路透社