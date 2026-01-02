Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│史达宁无波踢都唔想去韦斯咸 静心等待富咸报价

足球世界
更新时间：16:00 2026-01-02 HKT
发布时间：16:00 2026-01-02 HKT

英国《泰晤士报》周四报导，韦斯咸近日向车路士提出租借请求，希望借入本季不在蓝狮英超和欧联名单的翼锋史达宁，但被后者拒绝。知情人士透露，史达宁更想以永久形式离开车路士，而非租借，而且他一心想加盟与蓝狮地理位置接近的富咸，故此宁愿继续无波踢，都拒绝韦斯咸的邀请。

史达宁拒绝韦斯咸借用邀请

史达宁今季被车路士彻底放弃，元旦日离任的前帅马列斯卡将他放入弃用名单，没有于英超和欧联注册，开季至今仅独自操练，没有与一队大军一起练习。此子于季前曾拒绝祖云达斯、利华古逊和沙特阿拉伯豪门球队的聘约，想留在伦敦以便更接近家人，近日正身处降班漩涡的韦斯咸向他发出租借邀请，希望借用他至季尾。

全心等待富咸出价

然而这名31岁英格兰翼锋婉拒铁锤帮的好意，知情人士透露他最想加盟与车路士位于同一区的富咸，与家人留在同一生活圈。同时他想以永久转会的方式离开蓝狮，不想借走半年再回来，所以宁愿继续无波踢，都不接受韦斯咸的邀请。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:16
乐华南邨谋杀案│女死者父亲首开腔：「希望尽快揾到凶手 为佢沉冤得雪」　
突发
5小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2026-01-01 13:54 HKT
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
8小时前
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
01:05
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
影视圈
6小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
23小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
7小时前
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
生活百科
4小时前
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
影视圈
6小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
5小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
18小时前