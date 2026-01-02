英超│史达宁无波踢都唔想去韦斯咸 静心等待富咸报价

英国《泰晤士报》周四报导，韦斯咸近日向车路士提出租借请求，希望借入本季不在蓝狮英超和欧联名单的翼锋史达宁，但被后者拒绝。知情人士透露，史达宁更想以永久形式离开车路士，而非租借，而且他一心想加盟与蓝狮地理位置接近的富咸，故此宁愿继续无波踢，都拒绝韦斯咸的邀请。

史达宁拒绝韦斯咸借用邀请

史达宁今季被车路士彻底放弃，元旦日离任的前帅马列斯卡将他放入弃用名单，没有于英超和欧联注册，开季至今仅独自操练，没有与一队大军一起练习。此子于季前曾拒绝祖云达斯、利华古逊和沙特阿拉伯豪门球队的聘约，想留在伦敦以便更接近家人，近日正身处降班漩涡的韦斯咸向他发出租借邀请，希望借用他至季尾。

全心等待富咸出价

然而这名31岁英格兰翼锋婉拒铁锤帮的好意，知情人士透露他最想加盟与车路士位于同一区的富咸，与家人留在同一生活圈。同时他想以永久转会的方式离开蓝狮，不想借走半年再回来，所以宁愿继续无波踢，都不接受韦斯咸的邀请。