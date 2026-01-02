英超│曼联想回购麦汤文尼 转会费料比卖走价高一倍

英超冬季转会窗在元旦日开启，曼联希望签入中场加强实力，其中一个目标是旧将麦汤文尼(Scott McTominay)。消息指红魔后悔放走他，想将这位去季协助拿玻里勇夺意甲的苏格兰中场带回奥脱福，最大障碍是转会费，据报拿玻里只考虑6,000万镑以上的报价，比当年卖走价2,660万镑，高出逾1倍。

曼联后悔放走麦汤文尼

曼联于2024年夏天以2,660万镑，将麦汤文尼售予拿玻里。后者立即在拿玻里交出好表现，去季意甲上阵34次，收录12球6助攻，是球队勇夺意甲冠军的功臣，自己亦当选意甲年度最佳球员，还入围金球奖30人名单。英国媒体《CaughtOffside》报导，红魔对放走这名29岁苏格兰中场感到后悔，希望将他带回球队，考虑到红魔目前中场人手不足，最理想是在冬窗回购他。

拿玻里目标价6,000万镑

然而拿玻里并不希望在季中放走这名中场核心，除非收到不可抗拒的报价，他们只愿意聆听6,000万镑以上的报价。如果红魔以此价钱回购他，比去年的卖出价高接近1.3倍。知情人士透露，交易更大机会在夏天发生，因为转会费将会调低。

有传曼联想回购麦汤文尼。路透社

有传曼联想回购麦汤文尼。路透社

曼联后悔放走麦汤文尼。路透社

曼联后悔放走麦汤文尼。路透社