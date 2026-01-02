Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联想回购麦汤文尼 转会费料比卖走价高一倍

足球世界
更新时间：15:31 2026-01-02 HKT
发布时间：15:31 2026-01-02 HKT

英超冬季转会窗在元旦日开启，曼联希望签入中场加强实力，其中一个目标是旧将麦汤文尼(Scott McTominay)。消息指红魔后悔放走他，想将这位去季协助拿玻里勇夺意甲的苏格兰中场带回奥脱福，最大障碍是转会费，据报拿玻里只考虑6,000万镑以上的报价，比当年卖走价2,660万镑，高出逾1倍。

曼联后悔放走麦汤文尼

曼联于2024年夏天以2,660万镑，将麦汤文尼售予拿玻里。后者立即在拿玻里交出好表现，去季意甲上阵34次，收录12球6助攻，是球队勇夺意甲冠军的功臣，自己亦当选意甲年度最佳球员，还入围金球奖30人名单。英国媒体《CaughtOffside》报导，红魔对放走这名29岁苏格兰中场感到后悔，希望将他带回球队，考虑到红魔目前中场人手不足，最理想是在冬窗回购他。

拿玻里目标价6,000万镑

然而拿玻里并不希望在季中放走这名中场核心，除非收到不可抗拒的报价，他们只愿意聆听6,000万镑以上的报价。如果红魔以此价钱回购他，比去年的卖出价高接近1.3倍。知情人士透露，交易更大机会在夏天发生，因为转会费将会调低。

有传曼联想回购麦汤文尼。路透社
有传曼联想回购麦汤文尼。路透社
有传曼联想回购麦汤文尼。路透社
有传曼联想回购麦汤文尼。路透社
曼联后悔放走麦汤文尼。路透社
曼联后悔放走麦汤文尼。路透社
曼联后悔放走麦汤文尼。路透社
曼联后悔放走麦汤文尼。路透社

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2026-01-01 13:54 HKT
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
6小时前
乐华南邨谋杀案│女死者父亲首开腔：「希望尽快揾到凶手 为佢沉冤得雪」　
突发
3小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
16小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
22小时前
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
影视圈
4小时前
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
突发
3小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
20小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
5小时前
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
生活百科
2小时前