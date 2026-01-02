英超│艾基迪基禁区被「揽」无跌低 史洛特：「球证唔会俾12码利物浦，咁咪唔跌！」

利物浦在周四英超主场围攻列斯联，可惜未能取得入球赛和0:0。今场其中一个焦点画面，是红军前锋艾基迪基(Hugo Ekitike)上半场一次半单刀攻势中，被敌卫从后「揽」住，可是他没有跌低搏12码。该队领队史洛特赛后语带讽刺道，因为今季多次明显犯规都没有判极刑予利物浦，所以球员都没有倒地。

艾基迪基半单刀被「揽」无跌低

上半场利物浦一次后防长传，艾基迪基力压列斯联守将查卡比祖尔杀入禁区，后者从后双手「揽」住他，并伸脚向上踢，艾基迪基勉强保持平衡没有跌低，之后由其他列斯联球员解围。艾基迪基随即向球证投诉自己被侵犯，可是球证卡云拿治没有吹罚，VAR亦无介入。

史洛特：球证唔会俾12码利物浦﹗

有记者赛后问史洛特，为何艾基迪基没有倒下时，他就讽刺道：「如果他倒地，可能是12码，但我理解他为何不倒地。因为今季我们多次在禁区被犯规，但得不到极刑。就是这原因，我们的球员才会想，那就尽量保持站立吧﹗如果你能站立，VAR好难介人，球证不会判12码。」这名荷兰籍教头还指，自己可以列举很多没有被判罚的争议事件，好多次明明受侵犯，球证都继续示意比赛进行。