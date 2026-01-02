Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城作客0：0和新特兰争标受挫 落后阿仙奴4分

足球世界
更新时间：07:25 2026-01-02 HKT
发布时间：07:25 2026-01-02 HKT

曼城今晨于英超作客新特兰，两军均有多次机会被都未能破网，最终以0：0赛和。「蓝月」各项赛事8连胜告终，今场和波失分后，令阿仙奴在榜首的优势扩大至4分。

当拿隆马挡出波贝比单刀射门

新特兰于19分钟有一次单刀机会，波贝比接应后场长传，力压鲁宾戴亚斯后，单刀面对曼城门将基安卢基当拿隆马起脚，皮球被后者挡出。37分钟到曼城的入球机会，艾宁夏兰特接应右路传中，无人看管下第一时间撞射，但角度欠奉，被新特兰门将罗夫斯挡出。上半场补时3分钟，新特兰有耐性地在左路几下短传寻找机会，最终由格列沙加传中，查尔晓美无人看管下顶头槌高出。两军半场互交白卷。

沙云奴的射门被罗夫斯用脚挡出。路透社
宾福特今场亦有不少攻门机会。路透社
曼城和波失分，落后榜首阿仙奴4分。路透社
加华度尔近门头槌，被路夫斯托出底线。路透社
曼城下半场入局较快，47分钟，卓基右路地波传中，沙云奴揳前撞射高出。1分钟后沙云奴再有黄金机会，今次单刀面对罗夫斯射地波远柱，皮球被罗夫斯用脚挡出。54分钟到新特兰的机会，马恩达接应安素拿菲尔的通透直线，转身起左脚射近柱，当拿隆拿落地够快扑走皮球。65分钟，曼城的加华度尔近门头槌，被路夫斯托出底线。

曼城各项赛事8连胜告终

最终曼城以0：0赛和新特兰，「蓝月」各项赛事8连胜告终，赛后以13胜2和4负得41分，续排次席，但由原本落后榜首的阿仙奴2分、扩大至落后4分。新特兰错过升上第5位的机会，以7胜8和4负得29分排在第7位，落后第4位的利物浦4分。

