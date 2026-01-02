Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦0：0列斯联 史洛特不满没获判12码

足球世界
更新时间：06:20 2026-01-02 HKT
发布时间：06:20 2026-01-02 HKT

利物浦今晨于英超主场斗列斯联，客军有卡维特利云于81分钟食诈糊，最终两军赛和0：0；「红军」赛后续排第4。艾基迪基在上半场被敌卫在禁区内抱住，利物浦领队史洛特不满没有获判12码：「球员没有倒地，但我可以理解，因为每次倒地，从来都不会得到12码。」

艾基迪克禁区内被抱住

利物浦上半场的攻势占优，10分钟，艾基迪克前场逼抢，夺去列斯联守将的脚下球并展开反击，他最终接应居迪斯钟斯的传送，于禁区内在右路起左脚，被列斯联卢卡斯派利挡出。14分钟，艾基迪克接应长传，他从后被抱住但没有倒地，用身位保护皮球并横传予域斯，但后者起脚被敌军守将挡走；他事后向球证投诉应判12码。32分钟利物浦险些失守，门将艾利臣比卡传球失误，直接交予列斯联的艾芬安柏度，后者第一时间射门，艾利臣回身够快挡住。33分钟，艾基迪基于门前面对空门，但头槌顶离门框方向。两军半场互交白卷。

卡维特利云81分钟食诈糊

下半场利物浦继续进攻，最接近埋门当数70分钟云迪积克接应右路角球，他走位甩开对方防守后头槌攻门，但皮球斜出。至于列斯联则于81分钟「食诈糊」，邦拿奥接应左路传中第一时间弹前，卡维特利云冲前起脚将皮球送入网，但他越位在先，入球无效。最终利物浦以0：0赛和列斯联，红军赛后以10胜3和6负得33分，排在第4位。列斯联今季首次于英超作客不失球，赛后以5胜6和8负得21分排第16位，领先第18位的韦斯咸7分。

史洛特：倒地从来不会获得12码

史洛特不满上半场艾基迪克14分钟的争位，没有获判12码：「上半场有个很明显的时刻，我们的球员没有倒地，这一点我可以理解，因为每次倒地，从来都得不到12码。这就是细微的差别。我看到其他球队在类似情况下会倒地，但我们不会这样做……今季我们多次在被侵犯时倒地，最终都没获判12码。如果大家去深究，会发现我们多次倒地却没有获得任何判罚。归根究底，这就是己队风格。」

