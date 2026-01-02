Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜甸轩达臣91分钟关键扑救保1分 水晶宫1：1富咸

足球世界
更新时间：06:18 2026-01-02 HKT
发布时间：06:18 2026-01-02 HKT

水晶宫今晨于英超主场斗富咸，有门将甸轩达臣于完场前一次关键扑救，助球队保住1：1的和局。富咸领队马高施华认为球队的表现，值得取胜；水晶宫领队加拉斯拿则认为球队赛程频密，但兵源有限下，「正处于生存模式」。

桑马迪达头槌开纪录

水晶宫于39分钟打开纪录，尼达利基尼于右路传中，桑马迪达近门头槌破网。富咸上半场较接近埋门，是上半场补时3分钟奇云山度士禁区外起脚，但被水晶宫门将甸轩达臣挡出，哈利威尔逊的补射又被敌将飞铲挡到。水晶宫半场领先1：0。

富咸80分钟扳平

富咸下半场的攻势较到肉，鲁尔占美尼斯于58分钟接应左路传中头槌攻门，但皮球中柱弹出。水晶宫于73分钟有拉开比数的黄金机会，一次左路角球，富咸门将宾特尼奴出迎手槌打得不清脆，皮球弹到水晶宫守将麦辛斯拿确斯的头反弹至门框方向，尼奴回身一托皮球中楣弹出；拿确斯再补一头，但皮球被门前的队友马克古希挡到。富咸终于在80分钟扳平，卡亚尼接应沙沙卢杰的横传，于禁区顶起脚，射破水晶宫门将甸轩达臣的十指关。富咸于91分钟有反胜黄金机会，卡斯泰尼单刀射门，被甸轩达臣横身扑出。

最终水晶宫以1：1赛和富咸。水晶宫赛后以7胜6和6负得27分暂列第9，富咸则以8胜3和8负得27分暂列第10位。富咸领队马高施华认为以球队的表现值得取胜：「我相信己队为了赢波已尽力，我们理应取胜。球队创造了不少机会，而且在下半场落后的情况下反应非常出色。」

加拉斯拿：正处于「生存模式」

水晶宫领队加拉斯拿感激球员在体能挑战下，仍尽全力作战：「对方有两次极具威胁的攻门，但轩达臣有不可思议的扑救。我们正处于『生存模式』，球员体力还算顶得住，我们的表现尚算可以。球队赛程频密，但兵源有限，非常感激他们，我能看到他们的努力。」

